Sima s týmem do Prahy neodcestoval.

Někdejší útočník Slavie a nyní hráč Brestu Abdallah Sima (23) ve středečním utkání ligové fáze fotbalové Ligy mistrů na hřišti Sparty nenastoupí. Na tiskové konferenci o tom informoval trenér francouzského celku Eric Roy. Kouč mužstva z Bretaně také řekl, že před premiérovým vzájemným zápasem obou týmů považuje za výhodu obhájců českého titulu bohaté pohárové zkušenosti.

Senegalec Sima dal v tomto ročníku "milionářské" soutěže už tři góly, do posledních dvou soutěžních zápasů ale kvůli zranění nenastoupil. "Sima zůstal v Brestu. Je tam z důvodu rekonvalescence, byť mu na zápase velmi záleželo. Nemohl ale přijet do Prahy, nemá na to kondici," uvedl Roy.

"S jeho rekonvalescencí to vypadá dobře, jedeme podle stanoveného plánu. Chtěli jsme, aby hrál proti Leverkusenu, i když ještě nebyl stoprocentně ve formě. Od té doby nehraje. Potřebujeme, aby se dostal do formy," prohlásil rodák z Nice.

Preview zápasu Sparta – Brest

Preview zápasu Sparta – Brest. Livesport

Zatímco fotbalisté Sparty získali v úvodních třech zápasech soutěže čtyři body, soupeř při premiéře v pohárech dokonce sedm. Brest by se v případě bodového zisku na Letné přiblížil postupu do vyřazovací fáze, kterou bude hrát nejlepších 24 týmů.

"Když to dopadne remízou, nebudeme mít jistý postup, ale i tak by to bylo dobré. Hrajeme proti silnému soupeři, nejenom českému, ale i evropskému týmu. Na poháry jsou mnohem zvyklejší. Proto jsme sem přijeli se skromností, chceme ale předvést dobrý výkon," řekl Roy.