Priske po debaklu s Leverkusenem: Jsem jen člověk. Věřím tomu, že nás tyto situace posílí

Brian Priske má za sebou další nevydařený večer na lavičce Feyenoordu. Dánský trenér, který do Rotterdamu zamířil před sezonou z pražské Sparty, musel při své premiéře v Lize mistrů skousnout debakl 0:4 od Bayeru Leverkusen. "Netuším, v čem byl problém. Vím, že kluci mají kvalitu i vlastnosti na to, aby byli úspěšní. Navíc mají zkušenosti s Ligou mistrů. Dnes to prostě nevyšlo," líčil po domácím debaklu Priske.

Feyenoord inkasoval čtyři branky v úvodním poločase, ve druhé pětačtyřicetiminutovce už se tak pouze dohrávalo. I přes hrozivé skóre se Priske na první půli snažil hledat pozitiva. "Nezačali jsme špatně, ale bohužel jsme udělali několik chyb v klíčových momentech," prozradil dánský trenér.

Jeho slova potvrdil i Xabi Alonso, který připustil, že si Leverkusen chvíli nedokázal poradit s nátlakovou hrou Feyenoordu. "Nebylo to snadné, ale podali jsme velmi efektivní výkon," všiml si trenér, jehož tým dal čtyři góly ze čtyř střel na branku.

"Když jsme Leverkusen pustili do šance, využil jí. Soupeř potvrdil, proč byl v minulé sezoně tak úspěšný. Je to skvěle strukturovaný tým, který dokáže potrestat každou chybu. Věděli jsme, že budeme muset odehrát perfektní zápas a to se nám bohužel nepovedlo," litoval Priske.

Dánský kouč, který se v Rotterdamu snaží navázat na práci Arneho Slota byl rád alespoň za sympatický výkon ve druhé půli. Snažili jsme se ukázat fanouškům, že umíme navléct montérky a i za nepříznivého stavu zápas odmakáme. Bohužel je to ale málo. Ten výsledek není dobrý. Zatím nedosahujeme úrovně, která je na Ligu mistrů potřebná," řekl Priske.

Feyenoord potvrdil nevydařený start do sezony. V nizozemské Eredivisie během prvních čtyř kol poztrácel už šest bodů a na vedoucí PSV Eindhoven hned na startu sezony nabral propastné manko. "Vím, že to není dobré, ale jsem jen člověk. Věřím tomu, že to dokážeme zvrátit. V neděli potřebujeme vyhrát nad Bredou. Každé vítězství totiž týmu velmi pomůže," řekl s nadějí v hlase Priske.

"Nejsme v jednoduché situaci, ale já jsem zastáncem toho, že právě v těchto momentech se projeví vaše síla jako člověka a také jako hráče nebo trenéra," řekl Priske. "Zítra vstanu a udělám všechno pro to, abych kluky připravil na lepší výkony," dodal odhodlaně.

