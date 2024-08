Slavia na úvod play off Ligy mistrů padla, s Lille bude doma dohánět dvougólovou ztrátu

Slavia vstoupila do čtvrtého předkola Ligy mistrů proti Lille porážkou, v pražské odvetě bude příští středu muset dohánět dvougólové manko. Skóre otevřel v 52. minutě kanadský kanonýr Jonathan David, druhou trefu přidal křídelník Edon Zhegrova. I sešívaní se sice dvakrát radovali, góly Igoha Ogbua ani Mojmíra Chytila ale nemohl sudí Szymon Marciniak uznat – první kvůli ruce, druhý kvůli ofsajdu.

Kvůli olympiádě nebylo ještě hráčům Lille dovoleno nastoupit na svém tradičním Stade Pierre – Mauroy a to znamenalo, že se utkání muselo odehrát v 50 km vzdáleném městě Valenciennes. Francouzský celek však dočasný azyl nijak zvlášť nerozhodil, na vypůjčeném stadionu si nejprve poradil se španělskou Celtou Vigo, poté z něj vyprovodil i Mourinhovo Fenerbahce. Do Francie přiletěla v dobrém rozpoložení také Slavia, která zvládla sobotní utkání s Teplicemi a od dubna zatím nepoznala hořkost porážky.

Do první půle vstoupily oba celky velmi aktivně, o něco více ze hry měli ale domácí, kteří také zkraje utkání zahrozili jako první. Už v osmé minutě se kolem slávistického obránce prohnal Gabriel Gudmundsson a z úhlu zkusil z bezprostřední blízkosti propálit Antonína Kinského, ten však jeho pokus pohotově zlikvidoval. Dobrá poziční hra Slavie pak delší dobu neumožňovala fotbalistům Lille vytvářet si vyložené šance.

Statistiky utkání. Livesport

Až kolem 30. minuty se domácí znovu dostali do svého původního tempa, aktivní Jonathan David ale ve dvou příležitostech netrefil bránu. Největší slávistickou šanci zahodil v samotném závěru prvního dějství Tomáš Chorý, jeho dělovka z voleje pouze prolétla kolem branky Lucase Chevaliera a do šaten se tak šlo za nerozhodného stavu 0:0.

Sympatický vstup do druhého poločasu měli svěřenci Jindřicha Trpišovského. Poté, co si Christos Zafeiris poradil se složitější přihrávkou, vyzkoušel se střední vzdálenosti Chevaliera. Byli to ale domácí, kteří udeřili jako první. V 52. minutě se po pěkném uvolnění Hákona Haraldssona dostal balon k nabíhajícímu Davidovi, který pohotově uklidil do pravého dolního rohu branky a poslal Lille do vedení.

O 10 minut později se radovali hosté, jenže předčasně. Igoh Ogbu před vstřelením gólu zahrál rukou a rozhodčí Marciniak tak jeho trefu nemohl uznat. V 77. minutě se díky fantastické individuální akci dostal Edon Zhegrova až do pokutového území a zvýšil na 2:0 pro Lille. Střídající Mojmír Chytil se sice záhy dokázal prosadit, slávistická radost ale byla zažehnána i napodruhé, gólu totiž předcházel ofsajd.

Slavia tak nevstoupila do dvojzápasu o Ligu mistrů ideálně a po dvou neuznaných brankách odjíždí z francouzského Valenciennes s dvougólovým deficitem. Odveta v Edenu je v plánu ve středu 28. srpna.

