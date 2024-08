Matematika je jasná a pro Slavii neúprosná. Pokud chtějí její fotbalisté projít do letošního ročníku Ligy mistrů, musejí večer v Edenu smazat dvoubrankovou ztrátu, kterou si přivezli z prvního zápasu závěrečného předkola proti francouzskému Lille. A pohled do nedávné historie ukazuje, že jim tahle situace vůbec nesvědčí.

Všechno začalo poslední zářijový den roku 2020 v Herningu, ve městě v samém srdci Dánska, kde je doma klub Midtjylland. Tehdejší šampion země remizoval v poslední etapě kvalifikace Ligy mistrů v Praze 0:0, přesto byla nálada taková, že Slavia, tým nesporně na vrcholu sil, zopakuje rok starý sukces proti Kluži a probije se znovu mezi elitu. A vylepší svou bídnou historickou bilanci v bojích o nejprestižnější klubovou soutěž na 3:9. Místo toho přišel jubilejní nezdar...

I když tomu dlouho pranic nenasvědčovalo. Pražané vedli díky bleskovému zásahu Olayinky, domácí byli bezradní. "Hráli jsme skvěle, pomohl nám rychlý gól. Kluci hráli strašně zodpovědně dozadu," pochvaloval si kouč Jindřich Trpišovský.

Ačkoliv domácí z nahodilé akce zhruba půl hodiny před koncem vyrovnali, výsledek 1:1 by podle tehdejší "pohárové matematiky" a gólu na hřišti soupeře Slavii stačil. Jenže v závěru se netrefil do odkopu po rohu Traoré, vysoký míč spadl na ruku nic netušícího Holeše – penalta. Brankář Kolář ji sice chytil, jenže podle rozhodčího při tom udělal nohou předčasný mírný pohyb před čáru a zkušený Slovinec Skomina nechal situaci opakovat. Gól…

Tohle slávisty zlomilo. Nakonec odjeli s debaklem 1:4. "Asi jsem v trenérské kariéře nezažil horší chvíli. Je to krutý souběh všech věcí. Těžko se s tím člověk smiřuje, je to složité. S týmem jsem dlouho, v lize trénuju pět let, ale to, v jakém stavu kluci teď jsou, jsem ještě neviděl," popisoval Trpišovský. Klub přišel o stovky milionů na startovném, od té doby už blíž Lize mistrů nikdy nebyl.

A stín neúspěchu proti celku, jejž tehdy trénoval Brian Priske (čili stejný kouč, který Slavii v obou předchozích sezonách na lavičce Sparty připravil o titul) v Edenu jako by obcházel dál. Rok nato tam přijel hájit v duelu o Ligu mistrů náskok 2:0 Ferencváros. Stejná situace jako nyní proti Lille? Ne. Slavia měla persony jako Bah, Stanciu či Olayinka, takové v kádru aktuálně postrádá. Naopak maďarský mistr zdaleka nedisponoval takovým kalibrem jako Lille. Ne náhodou prohrál francouzský tým z posledních sedmi venkovních zápasů v pohárech jediný (loni ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s Aston Villou 1:2) a všechny tři soutěžní duely v nové sezoně zvládl navlas stejně: 2:0.

Prohra s podceňovaným Ferencvárosem tehdy byla šok, čekalo se, že v odvetě (zvlášť v Edenu) Slavia náskok vymaže. "Řešíme to každý den. Cítíme ten tlak, jde o hodně. Ovšem věřím, že nám lidi doma pomůžou, že to z nás spadne a kulisa nás požene k postupu," mluvil před odvetou Tomáš Holeš velmi podobně, jak hovoří slávisté i nyní, před druhým zápasem s Lille. Proti sveřepě bránícímu soupeři však tehdy Slavia zvládla jen jeden gól.

No, Evropská liga také dobrá, ne? Ostatně v ní sešívaní navazovali na tažení do čtvrtfinále (jež po senzační remíze 1:1 na stadionu Arsenalu doma vůbec nezvládli a utržili debakl 0:4). To by ovšem museli nejdřív projít předkolem proti Legii Varšava. I po domácí remíze 2:2 jeli do polské metropole sebevědomí, které jim dodal i fakt, že se po vypršení dlouhého disciplinárního trestu za incident na hřišti Glasgow Rangers vracel do sestavy klíčový stoper Kúdela. "A pak bylo najednou ve třetí minutě všechno pryč," ulevil si po zápase Trpišovský.

Holeš totiž dostal za ostrý šlapák chvilku po úvodním hvizdu rovnou červenou kartu a domácí dlouhou přesilovku využili. I když i tak byla Slavia blízko, neboť po poločase vedla. Musela vzít zavděk Konferenční ligou, mluvilo se o finále, konec přišel o dvě kola dřív. Byť tým vybojoval v prvním duelu v Rotterdamu proti Feyenoordu nadějnou remízu 3:3. V Praze nicméně neustál druhou půli a padl 1:3.

Rok potřebovali červenobílí na to, aby se ze všeho (včetně prohraných dostihů o titul) oklepali, v KL dokonce nepostoupili ze skupiny. V minulém ročníku to zvládli suverénně o level výš – v Evropské lize vyhráli skupinu, doma nedostali ani gól a vynulovali i AS Řím s Lukakem. V play off s AC Milán nicméně opět v odvetě selhali. Holeš si znovu nechal dát brzkou červenou kartu (20. minuta) a místo dotahování dvoubrankové ztráty z toho byla hořká porážka 1:3.

Naději dává snad jen pár dní starý dvojzápas proti belgickému St. Gilloise, jehož druhý díl uhráli slávisté s bravurou 1:0. Jenže tehdy byli ve stejné roli, jakou si nyní vydobylo Lille…

