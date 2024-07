Slovan Bratislava zvládl v předkole LM dlouhé oslabení, z Celje veze remízu 1:1

Fotbalisté Slovanu Bratislava v úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů remizovali v Celje 1:1. Pokud by pražská Sparta v této fázi soutěže nečekaně vypadla se Shamrockem, přešla by do 3. předkola Evropské ligy, v němž by narazila na poraženého právě z této dvojice. Letenští ovšem v Irsku v úterý zvítězili 2:0 a před domácí odvetou jsou blízko postupu.

V duelu slovinského mistra se slovenským se brzy měnilo skóre. Nejprve se radovali domácí, Luka Bobičanec vystřelil tvrdě a přesně. Slovan zareagoval hned za pět minut, Dávid Strelec se prosadil z malého vápna.

Bratislavští šli na konci úvodní půlhodiny do deseti. Kyriakos Savvidis tvrdě skluzem dojel soupeře, nejprve dostal jen žlutou kartu, ale pak zasáhl videorozhodčí. Hlavní sudí po přezkoumání u monitoru svůj verdikt změnil a řeckého záložníka vyloučil.

Statistiky utkání. Livesport

Slovan velkou komplikaci přečkal. Ve 40. minutě se sice slovinský celek podruhé radoval, ale jen na chvíli. Aljoša Matko dorazil míč do sítě, tentokrát však video hostům pomohlo. Potvrdilo signalizovaný ofsajd a branka neplatila.

Celje v závěru zatlačilo, ale hosty podržel brankář Dominik Takáč. Český obránce Jurij Medveděv zůstal jen na lavičce náhradníků Slovanu.

Další výsledky předkola LM