Slovensko mezi elitou po 14 letech. Slovan Bratislava si poprvé v historii zahraje Ligu mistrů

Slovan Bratislava postoupil poprvé v historii do hlavní fáze Ligy mistrů.

Fotbalisté Slovanu Bratislava porazili v odvetném utkání play off o Ligu mistrů dánský Midtjylland po bleskovém obratu v závěru 3:2 a poprvé v klubové historii postoupili do hlavní fáze milionářské soutěže. Slovensko tak v ní bude mít zástupce po 14 letech. "Belasí" se stanou po Košicích, Petržalce a Žlině už čtvrtým reprezentantem země mezi elitou.

Před střetnutím v hlavním městě Slovenska se hrálo vyrovnané utkání, které minulý týden v Dánsku skončilo remízou 1:1. Díky výhodě domácího prostředí to byli domácí, kdo začal druhé utkání lépe a Guram Kašia a Jamal Blackman zahrozili. A Marko Tolič ve 33. minutě prolomil nerozhodný stav. Dostal míč na pravé straně hřiště, elegantně si ho posunul na levou nohu a poté se trefil do vzdálenějšího rohu.

Brankář Dominik Takáč pak musel rychle zareagovat a skvělým zákrokem zneškodnit hlavičku Daria Osoria zblízka. S tím, že Aral Simsir před přestávkou srovnal, však už nic dělat nemohl. Turecký útočník se propletl bratislavskou obranou a vytvořil si prostor pro přízemní střelu, kterou skóroval.

Midtjyllandu stačilo pouhých pět minut na to, aby díky Franculinově nádherné střele z voleje otočil zápas ve prospěch hostů. Když se čas přehoupl přes 70. minutu, útočník z Guiney-Bissau zahrozil znovu, tentokrát zasáhl rozhodný Takáč.

Zdálo se, že sny Slovanu o hlavní soutěži se rozplývají. Dokud v 82. minutě nepředvedl kouzelný moment Tolič. Podobně jako při svém prvním gólu si navedl míč na levou nohu a razantní ranou zamířil do vzdálenějšího rohu. A vzápětí se zaplněné Tehelné pole otřáslo potřetí. Domácí měli navrch a dočkali se bleskové otočky zásluhou Tigrana Barseghjana.

Ten po přihrávce střídajícího Idjessiho Metsoka, jenž do klubu přišel na roční hostování z Plzně, dalekonosnou střelou do dolního rohu vystřelil "belasým" senzační postup do hlavní soutěže. Hosté se potřetí za poslední čtyři sezony budou muset spokojit s místem v Evropské lize.

Slovan se naopak bude těšit na los a čeští fanoušci s ním. Právě slovenský mistr je jejich vysněným přáním jako jeden z osmi příštích soupeřů pro Spartu. K tomu její dlouholetá opora Juraj Kucka nastupuje v dresu slovenského mistra. Z jeho kádru si dosud LM zahráli jen trenérův syn Vladimír Weiss (tři zápasy za Glasgow Rangers a pět za Olympiacos Pireus), Róbert Mak (dva za Zenit Petrohrad a pět za Ferencváros) a rakouský obránce Kevin Wimmer (jeden za Tottenham).