Sparta předvedla na Letné proti Olomouci dominantní výkon, dvěma góly zazářil Haraslín

Sparta zdolala v úvodním kole FORTUNA:LIGY Olomouc 2:0, a vykročila tak úspěšně za obhajobou titulu. O obě trefy domácího celku se postaral skvěle hrající Lukáš Haraslín (27). Pozdní soutěžní debut v brance Rudých si odbyl odchovanec Vojtěch Vorel (27), jenž udržel čisté konto. Olomouc zároveň potvrdila, že se jí na pražské Letné dlouhodobě nedaří, naposledy zde zvítězila v roce 2012.

Už ve druhé minutě nebezpečně pálil Juliš, ale jen těsně minul levou tyč. Po úvodní hrozbě se ovšem aktivity ujala Sparta, nicméně nedařilo se jí dostat k přesnému zakončení. To se povedlo až Haraslínovi, který obešel obránce a poté přesně zamířil ke vzdálenější tyči.

Navýšit vedení mohl Jan Kuchta, jenž se ocitl sám před brankářem, ale Matúš Macík předvedl skvělý zákrok. Juliš byl proti svému bývalému týmu při chuti. Před koncem poločasu se uvolnil a měl šanci srovnat, to mu ovšem nedovolil Vorel, když pohotově jeho ránu zlikvidoval.

Statistiky utkání. Livesport

Vstup do druhé půle doprovázela spíše opatrnost na obou stranách, nicméně hned první větší příležitost skončila gólem. Svůj výborný výkon pečetil druhou brankou v utkání Haraslín, který tvrdě propálil blok před sebou poté, co sám došel s míčem až do vápna.

Vzápětí na něj mohl navázat Jan Mejdr, ale po šikovné přihrávce od spoluhráče zamířil pouze do míst, kde stál Macík. Nebezpečnější zakončení Mejdr předvedl následně, když pálil zpoza vápna k tyči, olomoucký gólman se ovšem natáhl a pokus vytěsnil.

Hodnocení hráčů. Livesport

Aktuální tabulka FORTUNA:LIGY