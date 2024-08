Pražskou Slavii čeká poslední překážka na cestě do fotbalové Ligy mistrů. Týmem, který jí může zahradit cestu, je LOSC Lille, jehož největším klenotem je kanadský střelec Jonathan David (24). Před sezonou došlo v severofrancouzském městě ke změně trenéra, Bruno Genésio však dopředu ohlásil, že nehodlá dělat žádné převratné změny. První ostrý test sezony zvládlo Lille navzdory tomu, že nemělo k dispozici domácí prostředí.

LOSC patří v posledních šesti sezonách mezi absolutní špičku francouzské Ligue 1. Současná úspěšná éra začala velkou krizí v sezoně 2017/18, kdy si na lavičce mužstva vylámal zuby uznávaný Marcelo Bielsa. Argentinský stratég chtěl omladit tým, avšak nakonec sám skončil už v listopadu po 13 kolech na průběžné sestupové předposlední příčce. Konečné 17. místo znamenalo záchranu i restart, kterého se po dočasném kouči Fernandovi de la Cruzovi ujal Christopher Galtier.

Necelé čtyři sezony pod Galtierem se pak nesly ve znamení soubojů Lille s PSG a vygradovaly mistrovským titulem pro klub s dogou ve znaku v roce 2021. A i když se pak u týmu vystřídali Jocelyn Gourvennec a Paulo Fonseca, výkonnost zůstala na vysoké úrovni. Lille v minulém ročníku obsadilo čtvrté místo a vybojovalo si účast v kvalifikaci o Ligu mistrů.

Pamětníky mistrovského titulu z roku 2021 jsou v nynějším kádru jen stoper Benjamin André, střelec Jonathan David a mladý gólman Lukas Chevalier, který však tehdy jen plnil roli dvojky za Mike Maignanem. Jinak se tým opravdu výrazně proměnil. Už loni svěřil Paulo Fonseca klíčové role portugalskému wingbackovi Tiagu Santosovi a středopolaři s anglickým pasem Angelovi Gomesovi.

Svou pozici a hlavně čísla produktivity sice v uplynulé sezoně sice trochu ztratil mozek hry Rémy Cabella, ale s 34letým matadorem nový kouč Bruno Genésio stále počítá. Vždyť mu stále patří číslo 10... "Nepřicházím, abych dělal nějakou revoluci v klubu, který funguje velmi dobře. Je to jisté dědictví. Pokud jde o hru, budeme stavět na tom, co nám Paulo Fonseca zanechal," nechal se slyšet Genésio při svém nástupu.

Oporou obrany je tak nadále Brazilec Alexsandro, i když pro novou sezonu přišla do defenzivy ještě jedna výrazná posila – Bundesligou prověřený Belgičan Thomas Meunier. A vedení pošilhává i po stoperovi Robinu Hranáčovi. Vedle zmíněného Davida by se o góly měl starat také kosovský křídelník Edon Zhegrova, i když na začátku sezony více příležitostí dostává v ofenzivě Islanďan Hákon Arnar Haraldsson.

Lille vstoupilo do sezony po pěti přípravných zápasech ostrým dvojutkáním s Fenerbahce a experimenty se opravdu nekonaly, i když mohl dát Genésio šanci třeba 17letému Ethanovi Mbappému, mladšímu bratrovi superstar z Realu Madrid. Ten si ale na svou chvíli teprve musí počkat. Naopak kvůli zdravotním problémům jsou dočasně mimo hru exbarcelonský stoper Samuel Umtiti či alžírský defenzivní záložník Nabil Bentaleb, kterému lékaři po hospitalizaci a srdečním problémům doporučili minimálně delší pauzu.

V základní sestavě utkání 3. předkola se slavným tureckým soupeřem bylo sedm hráčů z tradiční loňské rotace. O postup se po výsledcích 2:1 a 1:1 gólově postarali Santos, Zhegrova a nakonec penaltou proměněnou v prodloužení odvety i David.

Klíčový moment kouč neviděl. "Abych řekl pravdu, tu penaltu jsem nesledoval. Až později jsem se na ni podíval, proměnil to nádherně. Jona je kluk, který umí velmi dobře zvládat své emoce. Spíš jsem rád, že jsem ho do té doby dokázal udržet na hřišti, to bylo naše plus," okomentoval Genésio moment, díky kterému Lille dál pokračuje v cestě za účastí v základní skupině Ligy mistrů.

Lille zvládlo těžký úvodní test i navzdory tomu, že domácí zápas muselo hrát v azylu na Stade du Hainaut v 50 kilometrů vzdáleném Valenciennes. Domácí stánek Lille si totiž pronajali organizátoři olympijských her a Pierre Mauroy Stadium sloužil jako aréna pro zápasy basketbalového Dream Teamu nebo utkání házenkářských turnajů. A ani pro utkání se Slavií ještě nebude tradiční domácí prostředí připravené. Vstupenky se opět prodávají na stadion do Valenciennes, který má kapacitu 25 172 sedaček.