Christos je rafan, pochvaloval si Trpišovský. Lille to dle něj nebude mít se Slavií jednoduché

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský (48) považoval postup přes Saint-Gilloise ve 3. předkole Ligy mistrů po dvou vítězstvích za velmi cenný úspěch. Pražané podle něj dokázali belgického soupeře vyřadit díky komplexnosti výkonů a způsobu hry, který na něj platit. Pro závěrečné 4. předkolo mu nevyšlo přání, raději chtěl dostat Fenerbahce Istanbul než vítězné Lille. Řekl to na tiskové konferenci po vítězství 1:0 v odvetě proti Unionu.

"Pro vyřazení takového soupeře, i když v Česku třeba ještě Union nemá takové jméno, potřebujete souhru několika věcí. Řekl bych asi komplexnost, že se vyrovnáte ve všech směrech a v některých je předčíte," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konference.

"V technice nebo rychlosti byli lepší, my ale zvolili způsob hry, který na ně platil. Dostali jsme je do situací, které pro ně nejsou komfortní. Vypíchl bych ještě mentalitu a nasazení všech na hřišti. Kluci hráli úplně do mrtva, dali do toho obrovské nasazení a srdce," doplnil 48letý kouč.

Jeho svěřenci v odvetě stvrdili v souboji úřadujících vicemistrů svých zemí postup po úvodní domácí výhře 3:1 z minulého týdne. "Přehráli jsme skvělý tým, prakticky ho nepouštěli do šancí. Nedostali od nich gól, jen nešťastný vlastní. Dvě výhry, celkové skóre 4:1, důležité body pro koeficient. Moc si toho vážím, Union měl opravdu kvalitu," prohlásil Trpišovský.

Pochvaloval si výkony záložníka Christose Zafeirise, který měl v obou zápasech na starosti ubránit tvořivého středopolaře Unionu Camerona Puertase. "Christos přicházel jako technický hráč, trošku mu ale chyběl tenhle zarputilý naturel směrem do černé práce. Dvojzápas si jeho defenzivní zapojení vyžadoval. V rozestavení 3-5-2 bránil osmičky soupeře a zvládl to skvěle, ačkoliv fyzicky pak ke konci zápasu trochu tápal. Je to rafan, Puertase prakticky do ničeho nepustil. Neznamená to ale, že tyhle úkoly bude mít pořád. Určitě od něj očekáváme i vyžadujeme také čísla v ofenzivě," řekl Trpišovský.

O hlavní fázi Ligy mistrů si jeho svěřenci zahrají s mírně favorizovaným Lille, které až po prodloužení odvety vyřadilo Fenerbahce Istanbul. "Je to taková tradice. Přáli jsme si Fenerbahce kvůli hernímu stylu i pozitivním zkušenostem ze vzájemného dvojzápasu. Na druhou stranu v téhle fázi si nemůžete vybírat," konstatoval Trpišovský.

"Informace jsme sbírali o obou soupeřích, budeme maximálně připraveni. Mají spoustu atletických, rychlých hráčů. Jde o technický, špičkový tým francouzské soutěže, který prodává hráče do nejlepších klubů světa. Určitě to ale s námi nebudou mít jednoduché, o Ligu mistrů nehrajete každý den," dodal kouč.