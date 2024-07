Sparta je blízko 3. předkolu Ligy mistrů, proti Shamrocku bude hájit náskok 2:0

Fotbalisty Sparty čeká dnes domácí odveta 2. předkola Ligy mistrů proti Shamrocku Rovers. Pražané jsou velmi blízko postupu do další fáze kvalifikace, jelikož na Letné budou hájit náskok 2:0 z úvodního zápasu v Irsku z minulého týdne. Souboj dvou úřadujících mistrů a rekordmanů v počtu domácích titulů má výkop v 19 hodin, živě ho můžete sledovat na Livesport.cz.

Svěřenci dánského trenéra Larse Friise vyhráli v Dublinu po gólech Veljka Birmančeviče a Tomáše Wiesnera. "Nic ještě neskončilo. Utkání jsme měli pod kontrolou, hodně jsme drželi míč. Mohli jsme dát víc gólů, ale na konci jsme také mohli inkasovat," prohlásil dánský obránce Mathias Ross.

Letenští se přiblížili postupu do 3. předkola, v němž by vyzvali rumunský FCSB, nebo Maccabi Tel Aviv. Poražený přejde do kvalifikace Evropské ligy, kde se utká se slovinským Celje, či Slovanem Bratislava.

Sparťané navzdory rotaci sestavou vyhráli v sezoně všechny tři soutěžní zápasy, vedle Shamrocku porazili v české lize Pardubice a naposledy v sobotu Teplice na jejich hřišti 4:1. "Začátek sezony se nám povedl, ale stále jsme nic nedokázali, na to nesmíme zapomínat. Ale víme, že máme vybudované silné základy, na kterých můžeme stavět," prohlásil Friis.

Soupeř se bude opět snažit vylepšit mizernou bilanci s českými kluby v evropských pohárech. Všech sedm dosavadních duelů včetně Poháru Intertoto s nimi prohrál.

"Naším cílem je zdramatizovat odvetu a vyhrát tu. Proč bychom sem jinak jezdili? Dokážeme si vytvořit příležitosti v každém zápase, hráli jsme proti velkým evropským týmům. Zítřek bude náročný, Sparta má slabiny, ale i spoustu silných stránek. Hlavní je vytvořit si šance a proměnit je," uvedl na dnešní tiskové konferenci kouč Shamrocku Stephen Bradley. Jeho svěřenci v úvodním předkole Ligy mistrů vyřadili Víkingur Reykjavík, přestože oba zápasy dohrávali v oslabení.

Sestavou Pražanů, v níž se dá opět očekávat řada změn, se nezabývá. "Je normální, že rotují sestavou. Někteří hráči se teprve nedávno vrátili z Eura," řekl irský trenér.

Sparta naposledy postoupila do skupinové fáze Ligy mistrů v sezoně 2005/06, od té doby vypadla devětkrát v kvalifikaci. Vloni ve 3. předkole nestačila na penalty na FC Kodaň. Hlavní fázi PMEZ/LM si zahrála osmkrát, Shamrock do ní ještě nikdy nepostoupil.