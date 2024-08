Sörensen: Chceme dobrý výsledek do odvety. Slyšet hymnu LM bude speciální, cíl je postup

Fotbalisté Sparty si po 14 letech poslechnou přímo na hřišti hymnu Ligy mistrů. Do závěrečného play off milionářské soutěže proklouzli poprvé od sezony 2010/2011, cíl tím ale nesplnili. Rádi by totiž ukončili čekání na postup do hlavní fáze soutěže, kam se probojovali naposledy v ročníku 2005/2006. Nyní jim v cestě stojí švédské Malmö. "Čekají nás zápasy sezony, věřím tomu, že je zvládneme," řekl před odletem na sever Evropy stoper Letenských Asger Sörensen (28).

Jak podle vás bude vypadat první zápas?

"Očekávám vyrovnaný duel. Hráli jsme s nimi před osmi měsíci v přípravě, takže víme, že je to velice silný tým. Zápas může být svázaný taktikou, zároveň se ale může stát, že padne rychlý gól a trochu se to otevře. Je náročné předjímat, jak to bude vypadat. Doufám, že se dokážeme držet našeho plánu, že budeme hrát naši hru a dojdeme si pro dobrý výsledek."

Je komplikace, že začínáte venku?

"V Evropě je vždycky těžké hrát venku, ale budeme se snažit odehrát dobrý zápas a zkusíme se vrátit s nadějným výsledkem do odvety."

V Malmö vás čeká jeden z nejdůležitějších zápasů roku, že?

"Dá se říct, že je to zápas sezony, nesmíme ale zapomenout na to, že nás za týden čeká odveta. Ve Švédsku jde pouze o první poločas celého dvojzápasu. V Praze nás pak čeká ještě důležitější duel."

Jste nervózní?

"Zatím ne. Možná to přijde zítra, ale zatím musím říct, že se cítím dobře a těším se na zápas. Budeme hrát s míči pro Ligu mistrů, bude hrát hymna Ligy mistrů, takže to bude rozhodně speciální. Zároveň ale víme, že tam ještě nejsme. Chceme to zvládnout a v Praze oslavit postup."

Veljko Birmančevič v sezoně 2021/2022 pomohl Malmö k postupu dvěma góly v závěrečném předkole proti Ludogorci, vzpomínal na to nějak?

"Říkal mi, že naposledy Malmö Ligu mistrů vykopal a teď by je chtěl vykopnout. Myslím si, že se těší. Pokaždé, když je na hřišti, tak je vidět, jak moc ho to baví. Teď si navíc bude moci zahrát proti svým bývalým protihráčům."

Z Malmö do Dánska je to velmi blízko. Byl jste tam někdy?

"Nikdy jsem tam nebyl ani ve městě ani na stadionu. Viděl jsem nějaké zápasy v televizi a musím říct, že atmosféra vypadala opravdu dobře. Moc se na to těším."

Máte v kabině nějakou speciální přípravu?

"Připravujeme se jako na každý jiný zápas. Neděláme nic neobvyklého, nic navíc. Víme, že jde o Ligu mistrů, ale snažíme se to brát normálně."

Před 10 lety Sparta na Malmö v kvalifikaci LM nestačila. Livesport

Za Malmö nastupují i tři dánští fotbalisté, těšítě se na ně?

"Vím, že tam nějací jsou, ale moc je neznám. Jsou o něco starší než já, takže jsme se nepotkávali v mládežnických reprezentacích. Každopádně ale bude hezké se s nimi potkat na hřišti."

Bude pro vás premiéra v Lize mistrů něčím speciální?

"Nikdy jsem na hřišti hymnu Ligy mistrů neslyšel, takže to bude zajímavá zkušenost. Musíme si s tím ale poradit. Navíc to je stále teprve předkolo. Máme před sebou velký cíl, který chceme v Praze dokončit."

Co zápas rozhodne?

"Těžko říct, ale říká se, že obrana vyhrává trofeje a já si myslím, že to je i tento případ. Není to ale jen o nás obráncích a brankáři. Je to o práci celého týmu, který musí pracovat jako jeden muž. Stejné je to ale i v útoku, kde obránci musejí pomáhat útočníkům."