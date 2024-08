Haraslín pomohl k postupu do LM.

Pražská Sparta zvládla zápas dvacetiletí a po výhře 2:0 nad švédským Malmö v odvetě čtvrtého předkola Ligy mistrů se poprvé od roku 2005 představí v hlavní fázi milionářské soutěže. První poločas přinesl nevyužitou penaltu na každé straně, přičemž tu domácí neproměnil Veljko Birmančevič (26). V 80. minutě dostal ze stejné situace šanci skórovat Lukáš Haraslín (28), jenž se tentokrát nemýlil. Definitivní razítko na postup pak dala čerstvá posila Letenských Albion Rrahmani (23).

Po minutovém aplausu vestoje pro v pondělí zesnulou švédskou trenérskou legendu Svena-Görana Erikssona přišel opatrný úvod, který v 16. minutě ale utnul hvizd zkušeného francouzského rozhodčího Clémenta Turpina, který za držení Asgera Sörensena 19letým Nielsem Zätterströmem odpískal po rohovém kopu Sparty penaltu. K té si stoupnul stejně jako v sobotním ligovém zápase se Slováckem Birmančevič, bohužel pro sparťany však tentokrát branku po pomalém rozběhu přestřelil.

Ve 25. minutě naopak postrčil Martin Vitík rukama k zemi v pokutovém území kapitána Malmö Anderse Christiansena a také tentokrát Turpin ukázal na značku pokutového kopu. Toho se ujal sám faulovaný hráč, brankář Peter Vindahl však skokem k pravé tyči jeho pokus vyrazil a Victor Olatunji odkopl odražený míč do bezpečí. Ve 34. minutě to byla naopak opět Sparta, kdo mohl jít do vedení, Birmančevič přihrávkou napříč celým pokutovým územím vyzval ke skórování Haraslína, tomu však míč odskočil a odkrytou bránu z 10 metrů vysoko přestřelil.

Do druhé půle vstoupili lépe hosté, střelu Sergia Peny z malého vápna po rohovém kopu však ve skluzu srazil Vitík, Sören Rieks se po Christiansenově kolmici ocitl zcela sám před Vindahlem, míč si ale špatně zpracoval a gólman Sparty jej vytlačil mimo střelecký úhel. Po hodině hry naopak napřáhl zpoza pokutového území Qazim Laci a levačkou zakroutil míč jen těsně vedle pravé tyče. V 67. minutě už se fanoušci Sparty radovali po Haraslínově klasické obalovačce na zadní tyč, v době přihrávky však byl v ofsajdovém postavení, a tak Turpin gól neuznal. O pět minut později měl gól na noze Kaan Kairinen, z přímého kopu ovšem poslal míč jen do břevna.

Statistiky utkání. Livesport

V 78. minutě se vřítil do pokutového území střídající Angelo Preciado, jehož podrazil Busanello a Turpin už potřetí odpískal pokutový kop. K němu se tentokrát postavil Haraslín a střelou do horního rohu brány nedal gólmanovi šanci. Slovenský muž zápasu navíc o pět minut později umotal u brankové čáry dva protihráče, předložil na malé vápno míč osamocenému Rrahmanimu a nejdražší hráč v historii Sparty poslal ve skluzu míč do odkryté brány.