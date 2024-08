Cesta letních odplat dávným soupeřům z předkol je u konce. Sparta po FCSB v play off Ligy mistrů po dvou výhrách vyřadila i Malmö a poprvé od sezony 2005/06 si zahraje základní skupinu Ligy mistrů.

Už před zápasem panovala frenetická atmosféra. Domácí sektor skalních fanoušků byl zaplněný se značným předstihem a přivítal hráče bouřlivým skandováním. Postupně se přidaly i okolní tribuny.

Jakmile utkání vypuklo, rozbalili fanoušci nápis "Let the dream come true", v překladu to znamenalo, že si přáli, aby se jejich dlouholetý sen konečně splnil.

Sparťané se odvděčili zodpovědným výkonem, díky kterému dovedli zápas k výhře 2:0, což v konečném součtu 4:0 znamená postup a účast v základní skupině, jež se bude letos poprvé hrát v novém formátu.

Statistiky utkání. Livesport

Na Spartu tak kromě velkých zápasů s předními evropskými týmy čeká i štědrá finanční prémie. Jako každý účastník Ligy mistrů dostane odměnu ve výši 18,62 milionu eur (zhruba 466 milionů korun) za postup. K tomu bonusy za účast ve třech předkolech (13,1 milionu korun). Za každou výhru si pak Letenští připíší 52,5 milionu korun, za remízu to bude rovná třetina (17,5 milionu).

Bez nervů to nebylo

Bez nervů to však v úterý nebylo. V prvním poločase se na Letné zahrávaly hned dva pokutové kopy. První zahodil domácí Veljko Birmančevič, druhý neproměnil kapitán Malmö Andreas Christiansen. Ve druhém poločase dostal šanci na reparát Lukáš Haraslín a ten už brankáře Johana Dahlina z penalty překonal. Druhou trefu pak přidala nová posila Albion Rrahmani po asistence Haraslína.

Naposledy se povedlo projít zrádnými předkoly Františku Strakovi, který v sezoně 2004/05 nejdříve vyřadil kyperský APOEL a následně ve 3. předkole přemohl i Ferencváros.

Svěřenci Larse Friise při cestě za splněním snu museli z cesty odklidit irský Shamrock Rovers (2:0 a 4:2). Následovalo střetnutí s rumunským šampionem FCSB (1:1, 3:2), kde se o postupu rozhodovalo do posledních minut v Bukurešti.

Proti Malmö ale Panák a spol. už nic nepodcenili. Úvodní duel ve Švédsku zvládli výsledkem 2:0 a po zvládnuté domácí odvetě mohla vyprodaná Letná rozjet velké oslavy.

Los základní skupiny proběhne ve čtvrtek odpoledne, takto bude losování vypadat.