Sparta soupeři výhru darovala, ale Sigma tomu šla v průběhu zápasu naproti, řekl Kadlec

Nečekanou ránu v podobě domácího krachu se Sigmou Olomouc (2:3) dostala pražská Sparta před cestou do Stuttgartu k utkání Ligy mistrů. Proč letenský tým zaváhal a co bylo špatně? "Po první půli by asi nikdo takový výsledek nečekal. Nakonec se ale Sparta porazila sama," řekl ve studiu O2 TV bývalý útočník mistra Václav Kadlec.

Kadlec, jenž momentálně hraje čtvrtou nejvyšší soutěž v dresu Milína, poznamenal, že do přestávky němela Sigma žádnou šanci. "Nic si nevytvořila. Čekal jsem, že ve druhé půli bude hrát výš, ale změny jsem se nedočkal. Až když přišlo zaváhání Sparty, tak toho výborně využila," popisoval dění na letenském trávníku.

Vyrovnávací trefa Sigmu zjevně nastartovala. "Pak se to rozjelo a výsledkem je obrovský překvapení. Gól na 1:1 vlil Olomouci novou krev do žil, byla aktivnější. Do gólu ale chybělo Sigmě tempo," doplnil druhý z expertů Jakub Podaný.

"Olomouc po vyrovnání ožila a donutila aktivitou Spartu k dalším zaváháním, které pak Sigma výborně využila. Třeba u třetího gólu šel Zorvan presovat v situaci, kdy nemusel. Nebyl ale líný na krok," chválil hráče Hanáků Kadlec.

Dobře si ale uvědomoval, že hostům pomohly také velké zkraty letenské defenzivy. "U první branky byla velká chyba Vitíka, druhému předcházela jeho ztráta míče. Sparta soupeři tu výhru darovala, ale je pravda, že Sigma tomu šla v průběhu zápasu naproti," dodal.

Podaný se následně nechal slyšet, že i když je pro Spartu domácí selhání bolestivé, určitě na Letné nezavládne panika. "Nemyslím si, že z těch chyb bude dělat trenér Friis nějakou velkou vědu. Hráči vědí, co se stalo. Spíš trenér tým upozorní na pasáž na začátku druhé půle, do šedesáté minuty tam nebyl drajv," poznamenal expert.

Naznačil také, že Spartu trápila nejen chybující obrana, ale do ideálu měl daleko třeba i Lukáš Haraslín. "Nešlo mu to, i když tam měl zajímavé momenty. Sparta si nepomohla ani rohy, které trefovaly prvního hráče," pojmenoval další problém Letenských Podaný a ocenil skvělou produktivitu Hanáků. "Ze čtyř střel ve druhé půli dali tři góly, v tohle před zápasem vždycky doufáš. A tady byla Sigma až extrémně efektivní."

"Celý zápas Haraslínovi věci nevycházely, v nastavení to ale trefil nádherně, nicméně gólman Sigmy skvěle zasáhl," doplnil Kadlec. Ten si rovněž myslí, že kdyby paráda Ryneše nezazvonila za stavu 1:0 jen na brankovou konstrukci, ale skončila v síti, tak by mistr získal tři body. "V tu chvíli by bylo rozhodnuto," naznačil. Jenže nebylo a tři body nakonec brala Olomouc.