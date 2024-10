V druhé půli jsme tam zaparkovali autobus, uvědomuje si Zelený. Mohl za to strach o výsledek

Stopera Jaroslava Zeleného (32) v rozhovoru s novináři mrzelo, že fotbalisté Sparty po změně stran ve Stuttgartu především bránili. Bojí se, že v dalším zápase Ligy mistrů na stadionu jednoho z největších favoritů Manchesteru City zalezou Pražané až do branky. Navzdory nečekané remíze 1:1 na hřišti německého vicemistra si Zelený nemyslí, že Letenští napravili dojem z páteční ligové porážky 2:3 s Olomoucí. Za větší reparát by považoval až nedělní výhru v derby na Slavii.

Obě branky ve Stuttgartu padly v úvodním dějství. Na trefu domácího záložníka Enza Millota, zvoleného hráčem utkání, odpověděl povedenou ranou z přímého kopu Kaan Kairinen. V první půli ještě hosté dvakrát trefili brankovou konstrukci, po změně stran se ale hlavně bránili tlaku německého celku.

"Druhá půle mi z naší strany přišla dost pasivní. Samozřejmě jsem rád, že jsme zvládli bod, ale byli jsme hrozně zalezlí. V druhé půli jsme tam zaparkovali autobus. Mohli jsme to zvládnout líp, ale asi si nebudeme stěžovat. Uhráli jsme venku remízu, jsme za to rádi," řekl Zelený.

Za tlakem Stuttgartu stálo podle něj více faktorů. "Báli jsme se možná trochu o výsledek, takže jsme zalezli níž a níž, a když jsme balon získali, dali jsme ho nahoru, ale nikdy jsme nikoho nenašli, neudrželi jsme ho a hned se to vrátilo na naši půlku a opět jsme zalezli. Byl to strach o výsledek plus jsme nezachovali chladnější hlavu, když jsme získali balon," uvedl český reprezentant.

"Připomínalo to trochu Bukurešť, i když tam výsledek honili oni (FCSB). Bylo samozřejmě vidět, že Stuttgart chce doma vyhrát. Nechtěl bych ale takhle hrát všechny zápasy," zmínil Zelený venkovní odvetu 3. předkola.

Za tři týdny se Sparta představí na Etihad Stadium proti Citizens. "Když jsem viděl, jak jsme dnes byli zalezlí už proti Stuttgartu, tak se bojím, abychom proti City neskončili všichni v bráně. Myslím si, že tam to bude v určitých fázích zápas se Stuttgartem dost připomínat, protože kvalita je u City o iks úrovní jinde," podotkl Zelený.

Obhájci českého titulu dali zapomenout na nepovedený souboj s Olomoucí. "Pro mě by byl větší reparát, kdybychom to zvládli v neděli (na Slavii). Tohle je navíc, nikdo nečekal, že budeme mít po dvou zápasech čtyři body. Jsme za to samozřejmě rádi, ale pro mě by byl větší reparát, kdybychom vyhráli v neděli," zopakoval Zelený, který nechyběl u úvodní výhry v hlavní fázi LM 3:0 nad Salcburkem.

Osobně ho zápas ve Stuttgartu tolik sil nestál. "Velkou část svých akcí začínali na naší pravé straně, já tam byl až ve finále, když byl odražený balon, nebo střela. Pro některé kluky to ale náročné bylo. I vzhledem k tomu, že jsme se druhou půli hodně bránili a nebylo to nahoru dolů, tak bych řekl, že jsme odehráli i těžší zápasy," řekl Zelený.

Ocenil Kairinenovu branku. "Nádherný gól. Jsem rád, že to takhle trefil. Zajistilo nám to bod z venku. Když to takhle bude trefovat dál, nebudu se zlobit," uvedl někdejší hráč Hradce Králové, Karviné, Jablonce, Slavie a Mladé Boleslavi.

Po přestávce se sám ocitl ve vápně ve velké příležitosti, zakončení mu ale nevyšlo. "Byl jsem pomalý, mohl jsem si to líp zpracovat. Nepřipravil jsem si to úplně špatně, ale hrozně mi to trvalo a pak se mi tam dostal protihráč a zablokoval mi střelu. Byla to ode mě pomalá práce," litoval Zelený.