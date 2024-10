Záložník Sparty Kaan Kairinen hezčí gól než ten proti Stuttgartu, jímž ve druhém utkání ligové fáze Ligy mistrů pomohl k překvapivé remíze 1:1, nikdy nedal. V rozhovoru s novináři označil svou trefu za nejkrásnější v kariéře. Mezi střelce se zapsal i v úvodním duelu se Salcburkem, za specialistu na elitní soutěž se ale nepovažuje.

Obhájci českého titulu před 60 tisíci diváky prohrávali od sedmé minuty po trefě Enza Millota, ve 32. minutě ale Kairinen pomocí odrazu od tyče srovnal z přímého kopu zpoza vápna. "Hezčí gól jsem pravděpodobně nikdy nedal. Je to ta nejlepší branka v mé kariéře. Přesně takhle to trénuju. Podobně jako každé dítě jsem hodně snil o takové trefě z přímého kopu. Rozhodně na to nikdy nezapomenu," řekl finský reprezentant.

Před standardní situací se bavil s kapitánem Filipem Panákem. "Řešili jsme, jestli bych měl centrovat, nebo rovnou vystřelit. Nakonec jsem udělal dobré rozhodnutí," uvedl rodák z Turku. Už předem věděl, že vypálí. "Bylo to blízko na to, abych to zkusil. Podobnou příležitost jsem měl i proti Malmö (v odvetě play off LM), ale tam jsem trefil břevno. Chtěl jsem to znovu zkusit a naštěstí jsem to udělal," dodal.

V probíhající sezoně vstřelil Kairinen dvě branky a obě v Lize mistrů. "Neřekl bych, že jsem specialista na Ligu mistrů, ale určitě si to hodně užívám. Doufám, že to nebyl můj poslední gól," přál si bývalý hráč Interu Turku, Midtjyllandu nebo Lilleströmu.

Sparta má po dvou duelech nečekaně čtyři body. "Není to dokonalý začátek, tím by bylo šest bodů. Rozhodně je to pro nás ale dobrý začátek. Dnes to bylo velmi složité, je to pro nás dobrý bod. V prvním poločase jsme měli hodně příležitostí ke skórování. V proměňování se do dalších zápasů musíme rozhodně zlepšit, protože nás čekají ještě lepší soupeři," podotkl Kairinen.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V úvodním dějství Pražané dvakrát orazítkovali brankovou konstrukci, jenže po změně stran se především bránili. "Druhá půle byla hodně těžká, nastoupili na nás. Je to hodně zkušené mužstvo, dokazují to v Bundeslize. Jejich hráči si rozumějí s míčem. Ztížili nám to, ale zvládli jsme to," oddechl si Kairinen.