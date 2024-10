Sparta má za sebou druhé vystoupení v ligové fázi Ligy mistrů, ve Stuttgartu vydolovala cennou remízu 1:1. Přispěl k ní povedenou trefou z přímého kopu finský záložník Kaan Kairinen (25), ale také skvělý výkon brankáře Petera Vindahla (26), jenž pochytal velké šance německého vicemistra. Co dalšího úterní duel nabídl?

Kairinenův krásný gól

Jestliže po utkání se Salcburkem obletěla trefa Qazima Laciho celou Evropu, po druhém vystoupení Sparty v Lize mistrů se tak může stát znovu. Postaral se o to Kaan Kairinen, jenž povedenou trefou z přímého kopu vyrovnal ve Stuttgartu na 1:1. Finský záložník zakroutil míč do šibenice takovým způsobem, že domácí brankář Alexander Nübel byl bezmocný.

Dvě sparťanská břevna

Nechybělo málo, aby sparťané vstřelili v MHPAreně více než jen jednu branku. V prvním poločase trefil tyč Martin Vitík, ve druhém dějství na něj navázal Veljko Birmančevič, který se pověsil do vzduchu mezi dva obránce Stuttgartu a hlavou orazítkoval břevno branky Alexandera Nübela. Německý brankář měl podobně jako u Vitíka štěstí. Těžko by s oběma pokusy něco zmohl, pokud by letěly mezi tři tyče.

Zápasové statistiky utkání Stuttgart – Sparta Livesport

Vindahl podržel i riskoval

Stuttgart vyprodukoval 26 střel, 10 jich mířilo na branku a devět pokusů pokryl dánský brankář Peter Vindahl. Blýskl se proti Denizu Undavovi, kterému nedal zblízka šanci pořádně zamířit. Nejtěžší zákrok ale vytáhl v 88. minutě, když se Fabian Rieder obtočil na hranici vápna a pálil přímo k tyči, kam se ale vymrštil Vindahl a míč vyrazil na roh. Sparťanská jednička si ale neodpustila ani riskantní rozehrávku, po které se Stuttgart dostal k ohrožení branky, ale Vindahl i Enza Millota skvěle vychytal.

Vitík potvrdil Němcům kvalitu

Jestliže na předzápasové tiskové konferenci čelil otázkám na přestup a údajný zájem Stuttgartu, o den později Martin Vitík ukázal, že se o něm v Německu nespekuluje nadarmo. Mladý reprezentant byl jedním z nejlepších sparťanů. Především co se týká zblokovaných střel a vypíchnutí balonu na poslední chvíli. Výkon navíc mohl korunovat i brankou, ale jeho pokus hlavou skončil na tyči.

Odolnost proti tlaku Stuttgartu

Dalo se očekávat, že německý soupeř bude muset ve druhém poločase Spartu přitlačit. V jeho ambicích bylo utkání vyhrát. A pasáž od 50. až 60. minuty do takřka konečného hvizdu sudího byla pro Pražany velmi náročná. V jednu chvíli německý celek obklíčil hosty u jejich pokutového území a házenkářsky hledal cestu ke skórování. Několikrát z toho bylo i zakončení, ale branka nikoliv. Celkový počet přihrávek byl výmluvný: 604 ku 131. Sparta však zůstala i ve druhém poločase odolná.