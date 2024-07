Weiss po demolici Celje už vyhlížel APOEL a přiznal, že Slovan láká k návratu Šporara

Trenéra Slovanu Bratislava Vladimíra Weisse (59) nadchla úterní odveta druhého předkola Ligy mistrů. Slovenský šampion v ní doma deklasoval slovinské Celje 5:0 a v dalším kole ho čeká APOEL Nikósie. Mužstvo teď má jistou minimálně skupinu Konferenční ligy, s ní se však nechce spokojit. Po utkání kouč prozradil, že Slovan hodlá po letech zlákat k návratu slovinského útočníka Andraže Šporara (30).

Celje hrálo od 16. minuty bez vyloučeného stopera Damjana Vukliševiče a za oslabení citelně zaplatilo. Slovan v Lize mistrů pětibrankovým rozdílem nikdy předtím nevyhrál. "Jsem nadšený z výsledku i z výkonu. Všechny góly byly perfektní. Jsem rád, protože tyhle zápasy jsou vabank. Abychom dobře žili, potřebujeme hrát ve skupinové fázi," uvedl trenér po utkání.

Konferenční liga mu nestačí. "Chceme víc, proto se pokusíme zdolat i Kypřany. Je to fifty fifty, začínáme doma, může to být naše výhoda. Máme dobré mužstvo, uvidíme, co nám dovolí APOEL. Ale při aktuálních emocích, kvalitě, kterou máme, nám naroste i sebevědomí. Jeden kámen nám spadl ze srdce, nyní však chceme ještě víc. Bude to další velký zápas na našem krásném stadionu a já věřím, že bude opět plný," řekl Weiss.

Statistiky zápasu Slovan Bratislava – Celje (5:0). Livesport

Slovan láká k návratu útočníka Šporara, který ne nedávném Euru patřil k pilířům slovinské reprezentace. V Bratislavě sázel góly v letech 2018 a 2019, pak se přes Sporting Lisabon, Bragu a Middlesbrough dostal do Panathinaikosu.

"Jednáme s ním i s klubem. Není to vůbec levný přestup, on sem chce jít, my musíme zvážit, jaký to má pro nás dnes význam. Zda to uděláme zítra nebo za dva týdny, zda on počká nebo zda počká Panathinaikos. Záleží to na majitelích. Máme rozdělané i jiné hráče, ale soustředíme se hlavně na Andraže," uvedl bývalý kouč slovenské a gruzínské reprezentace.

