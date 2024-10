Z kouče soupeřem: Flick z druhé strany barikády vyzve Bayern. Chci je porazit, hlásí

Hansi Flick (59) bude v Lize mistrů čelit svému bývalému zaměstnavateli. V Katalánsku se představí Bayern, se kterým německý trenér v roce 2020 milionářskou soutěž ovládl. Tehdy dokonce slavil treble a jeho tým Blaugranas ve čtvrtfinále zničil 8:2. O rok později už Flick šéfoval německé reprezentaci a letos v létě usedl na lavičku Barcy, s níž momentálně kraluje LaLize s devíti výhrami z 10 zápasů.

V úvodním kole Ligy mistrů prohrála Barcelona 1:2 na hřišti Monaka, chuť si ale spravila vítězstvím 5:0 nad Young Boys. Německý kouč touží na vítězné vlně pokračovat a chce bavorský celek porazit, což by jeho svěřencům dodalo sebevědomí před sobotním El Clásikem.

"Bayern je v mém životě něčím výjimečným, je to vynikající klub, mám tam spoustu přátel. Byly to skvělé časy, krásné vzpomínky. Ale teď je tu nová kapitola, z Barcelony jsem nadšený a jsem tu velmi šťastný," uvedl na tiskové konferenci. "Fanoušci nás podporují s velkou vášní, to nás nutí dát do toho všechno. Budeme pracovat jako doposud, chceme být dobře připraveni."

Flickův bayrn před čtyřmi lety Barcelonu ve čtvrtfinále LM zničil 8:2. Otázkám týkajícím se tohoto zápasu se vyhnul, pouze uvedl, že by hráči měli nasměrovat energii do současnosti. "Nemůžeme změnit to, co se stalo v minulosti, ale můžeme změnit to, co se děje teď. Chci, abychom byli dobře připraveni a vydali ze sebe to nejlepší."

"Fanoušci se mohou spolehnout, že ze sebe vydáme všechno. Ne vždy podáváme stoprocentní výkony, takže se chceme do příštího zápasu zlepšit. Bude pro nás důležité, abychom na soupeře vytvořili tlak," dodal.