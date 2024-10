Za uplynulých pět sezon, po které patří Manchesteru City, vynechal všehovšudy 18 ligových zápasů. Jeho tým nezískal titul jen v té první po přestupu z Atlétika, což lze klidně přičíst Rodriho (28) adaptaci na anglický fotbal. Od té doby se španělský štítový záložník vypracoval mezi nejlepší hráče světa. V září si však vážně poranil koleno a s jistotou vynechá celou sezonu. Pep Guardiola tak musí vymýšlet taktiku bez klíčového hráče a jeho svěřenci nepodávají tak suverénní výkony, na něž jsou jejich fanoušci zvyklí. V lize navíc patří obhájcům titulu až druhé místo. Náhoda?

City v posledních letech výrazně těží z Rodriho dominance ve středu pole. Jenže nyní se poprvé budou muset delší dobu obejít bez něj. Je na Guardiolovi, aby ukázal, jak moc je adaptabilní. Skeptikové připomínají, že v minulé sezoně tým prohrál všechny tři zápasy, které Rodri vynechal.

V následujících třech týdnech před závěrečnou reprezentační přestávkou tohoto roku odehrají City sedm zápasů, včetně duelů Ligy mistrů proti proti Spartě a Sportingu Lisabon. Nejdelší odpočinek, který jeho hráči mezi jednotlivými zápasy za celé období dostanou, bude pouhé čtyři dny.

To je součástí problému, na který upozornil sám Rodri jen několik dní předtím, než si přivodil zmíněné zranění. Příliš mnoho utkání a z toho plynoucí přetížení. Dokonce naznačil, že hráči jsou blízko stávce. "Myslím, že jsme tomu blízko. Pokud to takhle půjde dál, nastane okamžik, kdy nebudeme mít jinou možnost," řekl.

Sám tehdy netušil, jak rychle se stane obětí toho, proti čemu vystupoval... Soupeři jeho týmu tak nyní větří šanci.

Jak nahradit nenahraditelného?

Guardiola si sice nemůže stěžovat na nedostatek špičkových hráčů, ovšem pokud by se v přestupovém období našla jedna oblast pro případnou posilu, byl by to právě Rodriho zástupce. Po jeho zranění zůstávají ve středu zálohy šampionů Premier League jako hlavní možnosti Bernardo Silva, Mateo Kovačič, Ilkay Gündogan a Matheus Nunes.

Na papíře tahle čtyři hvězdná jména vypadají skvěle. Jenže realita je taková, že žádné z nich nenabízí to, co by se blížilo tomu, co může přinést Rodri. Jak může Guardiola nahradit tak klíčového člena týmu, který přispívá jak v ofenzivě důležitými góly, tak v defenzivě svým neohroženým stylem a jen velmi zřídkakdy klesne pod svůj výjimečný standard?

Stručně řečeno, nejde to. Alespoň ne přímo, a to až do otevření lednového přestupového okna.

Preview zápasu Manchester City – Sparta. Livesport

To znamená, že City budou muset najít nový způsob jak dominovat zápasům. Zdá se, že Guardiola preferuje kombinaci Gündogan, Kovačič s občasnou výpomocí Rica Lewise. Tuto variantu použil ve všech třech zápasech Premier League od Rodriho zranění, při remíze 1:1 s Newcastlem a nepřesvědčivých výhrách 3:2 nad Fulhamem a 2:1 nad Wolverhamptonem. I to naznačuje, že to ještě není úplně ideální řešení.

Zejména proti Fulhamu byli Sky Blues velmi zranitelní při brejcích a měli štěstí, že soupeř nevstřelil další tři nebo čtyři góly. To poukazuje na slabinu, které mohou soupeři využívat. Španělský stratég ji musí rychle vyřešit, aby předešel šokujícím výsledkům.

Odpovědí na jeho problém by mohl být John Stones, který má vynikající defenzivní schopnosti a často nastupuje ve středu pole během zápasů, v nichž City dominují. Což je víceméně pokaždé. Nad jeho kondicí však visí otazník. Jak si zřejmě nejlepší tým současného fotbalu poradí s zkouškovým obdobím.