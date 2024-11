S týmem Ivana Haška absolvuje už čtvrtý sraz. Přesto se Lukáš Červ (23) považuje v národním tým stále za nováčka. "Žádnou extra pozici tu nemám," usmál se v rozhovoru pro média na dotaz, jak vnímá svou roli v reprezentaci.

Odrazil se k němu míč po rohovém kopu a volejem z první poslal míč přímo k tyči. Ukrajinský brankář Anatolij Trubin byl bez šance a Lukáš Červ zase k uvytržení. Bez přemýšlení se rozeběhl ke střídačce a křičel radostí. Tak vypadala první vstřelená branka a následná oslava plzeňského záložníka v reprezentačním dresu. "Příště už chci být klidnější," směje se. "Myslím na to, že chci být v klidu, ale mi jasné, že zas budu bláznit."

Červova branka byla výstavní. Přitom slávistický odchovanec zrovna nepatří mezi vyhlášené střelce. "Spoluhráči si mě kvůli tomu dobírají, ale trenéři mě do střelby tlačí. Prý už mi tam něco spadlo a chtějí, abych to zkoušel."

Zároveň si je střední záložník vědom, že od střílení gólů jsou v týmu jiní. Jeho role spočívá především v černé práci, pracovitosti a vymazání soupeře v záložní řadě. Svou roli v týmu Ivana Haška však nepřeceňuje. Sám sebe považuje stále za nováčka.

"Je to pro mě teprve čtvrtý sraz," krčí rameny. "Sice jsem poslední dva zápasy odehrál v základu, ale to ještě nic neznamená. Rozhodně to není tak, že bych už byl rozkoukaný a chodil tu po chodbě jako mazák. To vůbec ne. Pořád patřím k nováčkům. Každopádně když hraju, tak chci na hřišti pro tým vždy nechat vše, co můžu."

K jeho hře se váže i náročný fyzický styl, který musí kloubit s nahuštěným programem. I proto uvítal, že přišla reprezentační pauza a hráči, kteří měli několik anglických týdnů, si mohli lehce odpočinout a nabrat síly.

"Na jednu stranu člověk když hraje, tak se cítí dobře, ale je toho hodně. Teď jsme ale přijeli v pondělí na sraz a hrajeme až v sobotu. To je dostatečný prostor, abychom si odpočinuli a byli dobře připraveni," myslí si Červ.

Utkání v Albánii očekává trochu jiné, než bylo k vidění v říjnu na Letné, kde Češi vyhráli 2:1. "Poženou je domácí fanoušci, budou si mnohem víc věřit, ale to my také. Pokud zopakujeme dobrý výkon z Prahy, tak máme velkou šanci uspět. Už jsme si pouštěli nějaká videa o Albánii a věřím, že se dobře nachystáme," dodal třiadvacetiletý středopolař.