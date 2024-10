České kluby udělaly díru do světa, hodnotí Panenka. Výkony reprezentace ho potěšily

Bývalý reprezentant Antonín Panenka (75) věří, že zlepšení národního týmu v posledních zápasech Ligy národů nebylo jen zábleskem. Legendárního mistra Evropy z roku 1976 v poslední době nejvíce zaujalo vystoupení českých klubů v evropských pohárech, na tiskové konferenci Nadace fotbalových internacionálů vyzdvihl postup Sparty, Slavie, Plzně i Mladé Boleslavi do ligové fáze reformovaných pohárových soutěží.

Autor vítězného pokutového kopu z rozstřelu ve finále Eura 1976 proti Německu nechyběl ani na letošním evropském šampionátu. Ve fan zóně v Lipsku před úvodním duelem s Portugalskem náležitě rozproudil diváky, když jim na velkém pódiu předvedl svůj slavný dloubák. "Jenže Euro se nám nepovedlo a pak ani začátek Ligy národů," poukázal na vyřazení ve skupině šampionátu a následný debakl 1:4 v Gruzii.

Tým trenéra Ivana Haška zareagoval až poté výhrami nad Ukrajinou (3:2) i Albánií (2:0) a remízou s Ukrajinci (1:1) v jejich polském azylu. "Teď reprezentace dojem trochu vylepšila. Věřím, že to nebyl jen záblesk, mužstvo už přece jen ukázalo určitou herní tvář," řekl prezident Bohemians Praha 1905.

Klokany trénuje Jaroslav Veselý, který je zároveň Haškovým asistentem. Jeho prostřednictvím by tak Panenka mohl národnímu týmu radit. "Kdepak. Samozřejmě se spolu bavíme, ale do toho se vůbec nepouštím. Vždyť Ivan má k ruce celý štáb lidí včetně fyzioterapeutů nebo analytiků. To za nás vůbec nebylo. Kolikrát stačil jen jeden trenér a stejně 25 lidí ukočíroval," pousmál se pražský rodák.

Větší úspěchy teď má český fotbal na klubové scéně. "Úspěšnost dané země se hodnotí jednak výsledky reprezentace a pak také podle evropských pohárů. Tady jsme díky postupu čtyř klubů do podzimní fáze udělali skutečnou díru do světa. Navíc je reálné, že někteří z našich zástupců půjdou ještě dál," ocenil Panenka.

Program národního týmu. Livesport

Nadále ho naplňuje práce pro Nadací fotbalových internacionálů. Jako předseda její správní rady dnes podepsal smlouvu o spolupráci se společností Škoda Group. "Zdaleka ne všichni internacionálové se během kariéry mohli na důchod zajistit. Snažíme se jim ve stáří pomoci aspoň zajištěním potřebných vyšetření, léků nebo třeba vánočními finančními příspěvky. Proto oslovujeme významné společnosti, aby se staly našimi dlouhodobými partnery," uvedl.

Nadace pomáhá především bývalým reprezentantům v důchodovém věku, aby měli důstojný život. "Proto nás velmi těší, že se nám podařilo získat jednu z nejtradičnějších a nejrenomovanějších českých firem. Věřím, že nové spojení bude pevné, oboustranně inspirativní a povede k pozitivnímu celospolečenskému vnímání fotbalových internacionálů," dodal Panenka.