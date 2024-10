Lukáš Červ (23) si nesmírně cenil prvního gólu za reprezentační A-tým, přestože nakonec nebyl vítězný. Český celek ve čtvrtém utkání Ligy národů remizoval na neutrální půdě ve Vratislavi s Ukrajinou 1:1 a před závěrečnými dvěma zápasy skupiny B1 se ujal vedení v tabulce. Záložník Plzně svou trefu bouřlivě oslavil a po utkání novinářům řekl, že si prvních zhruba 10 sekund po vstřelení branky vůbec nepamatuje.

Marně se ho spoluhráči pokoušeli na hřišti chytit. Rychle jim ukázal záda, gól oslavil radostným řevem a sprintem k české lavičce. "Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Kluky na hřišti jsem tam nechal a běžel za těmi, co byli na lavičce. Vůbec jsem nepřemýšlel, měl jsem úplně prázdnou hlavu. Gól si pamatuju, pak jsem ale byl v tranzu," líčil Červ.

Vedoucí branku pražského rodáka ostatní spoluhráči tolik neslavili možná i proto, že se těsně před gólovou střelou se po srážce s Tomášem Součkem zranil Oleksij Huculjak a zůstal ležet na trávníku. "Nejdřív jsem ho vůbec neviděl. Když jsem se pak trošku uklidnil, ptal jsem se Suka, co se stalo. Říkal, že se trefili hlavami, ale že by měl být v pohodě. Chvilku se to asi řešilo, ale gól uznali, takže v pohodě," podotkl Červ.

Byl tak rychlý, že směrem od střídačky k němu dlouho nikdo nešel. "Hrany (Robin Hranáč) se mi hned smál, že mě zachránil. V tu chvíli mi to ale bylo úplně jedno. Byl jsem rád, že jsem dal gól. Jenom škoda, že to nebylo s vítězným koncem. Pak by to bylo o trošku sladší," řekl Červ, který se premiérové branky za reprezentační A-tým dočkal ve svém čtvrtém utkání.

Po odvráceném rohovém kopu na konci 18. minuty napálil zpoza vápna balon z voleje přímo k tyči. "Sedlo mi to. Soustředil jsem se na to, abych to trefil čistě. To se mi povedlo, takže super," pochvaloval si Červ.

Nerozhodný výsledek považoval za zasloužený. "Utkání bylo hodně nahoru, dolů, chodilo se z brejku do brejku. Chvílemi jsme nedrželi střed hřiště. Hráli jsme venku, mohli jsme vyhrát i prohrát. Asi remízu bereme," uvedl Červ.

Letos toho stihl po lednovém přestupu do Viktorie hodně. Evropské poháry s Plzní, premiéru v reprezentačním "áčku" a teď i první gól. "Je to skvělý rok," vyzdvihl Červ.

Češi vstoupili do Ligy národů debaklem 1:4 v Gruzii, před závěrečným listopadovým srazem už ovšem vedou tabulku skupiny. "Po dnešku mohla být naše pozice ještě o dva body lepší. Když člověk padne na dno, vždy se z něj dá odrazit. Věřím, že Gruzie byla pomyslné dno, teď se můžeme odrážet krůček po krůčku dál. Věříme, že to v listopadu dotáhneme a skupinu vyhrajeme. Budeme o to bojovat," dodal Červ.