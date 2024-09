Tomu se říká být ve správný čas na správném místě. Gólmanská jednička reprezentace Jindřich Staněk se zranila na Euru během zápasu s Tureckem, další možní kandidáti Vítězslav Jaroš a Jiří Letáček momentálně ve svých klubech nehrají, takže trenér národního týmu Ivan Hašek ukázal pro zápasy Ligy národů v Gruzii a s Ukrajinou vedle Matěje Kováře na dvojici nováčků Jakub Markovič – Adam Zadražil.

"Ano, oba dva si uvědomujeme, že naše nominace byla velkou souhrou okolností, ale jsem rád, že tu jsme a že máme možnost se tu ukázat,“ přiznal čtyřiadvacetiletý gólman Hradce Králové Zadražil na úterní tiskové konferenci reprezentace. "Vstup do sezony se nám oběma povedl, proto jsem i já rád, že pozvánka přišla,“ doplnil ho o rok mladší Markovič, který si v roli jedničky vyzkoušel s ostravským Baníkem poprvé zápasy evropských pohárů.

Markovič novinářům přiznal, že kdyby jeho bývalý spoluhráč Letáček neodešel do španělského Getafe, nebyl by jedničkou v Baníku a o pozvánce do reprezentace by si mohl nechat jen zdát. "Kdyby Jirka Letáček neodešel, asi bych tu nebyl, takže musím poděkovat i jemu. Na druhou stranu tohle je mezi gólmany normální, že musíte na svou šanci čekat a pak už ji nepustit,“ uvedl odchovanec přerovského fotbalu, který pravidelně reprezentoval v mládežnických kategoriích.

To Zadražil, který začal s fotbalem v Táborsku, to měl v mládí do reprezentačních výběrů výrazně dál. "V mládeži jsem za reprezentaci nechytal, hrál jsem v Táborsku až 2. dorosteneckou ligu, takže jsem nebyl tolik na očích jako Kuba nebo ostatní kluci. I proto si teď pozvánky tolik vážím,“ řekl hradecký brankář.

I když jsou oba gólmani v reprezentaci poprvé, jejich výhodou je, že se s řadou současných hráčů či členů realizačního týmu znají ze svých bývalých působišť v Plzni a pražské Slavii.

"Půlrok v Plzni s Jindrou Staňkem a Maránem Tvrdoněm mi dal moc, byl jsem za něj obrovsky vděčný. Tady v reprezentaci navíc máme jako trenéra brankářů Matúše Kozáčika, i s ním mi ten půlrok dal hodně. Navíc mi hodně usnadnil vstup do reprezentace. Uklidnil mě a podpořil mě, protože jsem byl docela nervózní,“ uvedl Zadražil, který na západě Čech strávil jarní část sezony 2022/2023.

"Také mně štace ve Slavii moc pomohla, je tu spoustu kluků, které jsem tam potkal. Navíc já se znám ze Slavie zase s Radkem Černým, takže to máme s Adamem podobné. Jen nervózní jsem teda nebyl,“ doplnil jej dobře naděnený Markovič.