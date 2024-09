Hübschman o nové pozici: Budu se snažit pomáhat, abychom se dostali na mistrovství světa

Tomáš Hübschman (42), který v létě ukončil hráčskou kariéru, ani na chvilku neváhal nad nabídkou stát se novým generálním sportovním manažerem české fotbalové reprezentace. Bývalý defenzivní záložník chce udělat vše pro to, aby v národním týmu panovalo příjemné prostředí, a pomoci k postupu na mistrovství světa. Na tiskové konferenci se těšil na spolupráci s trenérem Ivanem Haškem, s nímž se potkával po celou hráčskou kariéru. Hned na úvod ho v nové funkci čeká příští týden v Lize národů zajímavý souboj proti národnímu celku Ukrajiny, kde hájil barvy Šachtaru Doněck.

Po minulé sezoně v polovině června uzavřel v Jablonci hráčskou kariéru, od fotbalu si ale příliš dlouho neodpočinul. "Když jsem končil kariéru, v pondělí jsem se rozhodl a v úterý už jsem nešel na trénink. Stejně teď začínám jako manažer. Přijal jsem nabídku a od dnešního dne začínám pracovat, " uvedl Hübschman.

"Nabídka přišla až po ukončení hráčské kariéry. Na moje rozhodování, jestli budu pokračovat na hřišti, nebo ne, neměla vliv. Těžko říct, jestli jsem byl překvapený, nebo ne. Byl jsem hlavně šťastný, že jsem nabídku dostal. Určitě jsem vůbec neváhal. Dá se říct, že všechno, jak jsem s tím byl srozuměný, mi dávalo smysl," doplnil.

Pozice reprezentačního manažera byla neobsazená od listopadového konce předchozího trenéra Jaroslava Šilhavého. "Jsem rád za tuhle šanci. Tak, jak jsem působil ve fotbale jako hráč, s tím nadšením a pracovitostí, do toho půjdu jako manažer. Doufám, že národní tým bude úspěšný. Budu se snažit pomáhat, jak to jen půjde, jakoukoliv myšlenkou, abychom se společně dostali na mistrovství světa," prohlásil Hübschman.

"Klíčová bude komunikace s hráči. Budu po celou dobu srazu s týmem, uvidím hráče každý den, nejen na tréninku. Budu se s nimi bavit, jak se cítí. Mojí prací bude, abych jim vytvořil prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a věřit si, ze mohou udělat úspěch. Doufám, že se nastaví prostředí, v kterém budeme všichni rádi pracovat," přál si Hübschman.

Těší se na spolupráci s Haškem. "Známe se opravdu dlouho. Trénoval mě v mladém věku ve Spartě a pomohl mi tím, že mě poslal hostovat do Jablonce. To bylo to nejlepší, co pro mě mohl udělat. Pak jsem se vrátil rozehraný do Sparty, dostal jsem se do reprezentace, odešel do zahraničí. Pak jsme se ještě potkali, když (v roce 2009 dočasně) trénoval národní tým. Je to člověk, kterého mám rád. Doufám, že spolupráce bude úspěšná," řekl.

Během reprezentační kariéry mezi roky 2001 a 2014 zažil několik manažerů. "Od řady z nich jsem se hodně věcí naučil. Vždy jsem je vnímal pozitivně a měl jsem s nimi dobrý vztah. Nerad bych se ale s někým srovnával, neměl jsem to rád už jako hráč. Ale vyzdvihl bych všechny, kteří byli úspěšní. Jsem člověk, který má rád úspěch, a vždy mi šlo o to, aby se dařilo týmu, ne jako jednotlivci. Důležité pro mě bude, aby se udělaly úspěchy týmově," uvedl.

Nejbližší program české reprezentace. Livesport

V nadcházející skupině B1 Ligy národů český tým nastoupí proti Gruzii, Albánii a Ukrajině, kde Hübschman mezi roky 2004 a 2014 působil. "Nedávno jsem měl možnost vidět Ukrajinu, jakým hraje stylem. Spoustu lidí tam, hráčů i okolo reprezentace, znám. Pokusím se předat všechny informace, které by nám mohly pomoci k tomu, abychom ten dvojzápas zvládli úspěšně," uvedl Hübschman.

"Samozřejmě sleduju zápasy Šachtaru a Dynama Kyjev, když mám možnost. Reprezentace je z velké části složena z hráčů, kteří působí v těchto klubech nebo jimi prošli. Je tam hodně kluků, které znám osobně, takže to určitě budeme s realizačním týmem probírat. Kdo jak hraje, jakým se prezentují stylem. Mají rádi balon. Jsem s nimi v kontaktu, ale spíš v kamarádské rovině. Co jsem byl zvolen, tak jsem s nimi nemluvil," dodal hráč s 58 starty za reprezentační "áčko".