Postup s pražskou Spartou do základní fáze Ligy mistrů a hned poté první pozvánka do reprezentace. Třiadvacetiletý levý bek Matěj Ryneš prožívá snový vstup do sezony. "Byl jsem překvapený, šťastný a hlavně nadšený. Byl to můj velký cíl se sem dostat. Jako malý kluk jsem o tom snil a teď jsem si to splnil. Teď už jen nastoupit do zápasu,“ řekl Ryneš na úterní tiskové konferenci.

Matěji, kdy jste se dozvěděl o premiérové pozvánce do reprezentace?

"To, že pojedu jsem se dozvěděl už ve čtvrtek den před nominací. Hodně hráčů tu znám z jednadvacítky i ze Sparty, takže pro mě nebyl problém sem zapadnout."

Mluvil jste o tom, že vaším dalším cílem je v zápasech v Gruzii a doma s Ukrajinou nastoupit do zápasu. Jaké šance si dáváte?

"Ano, vnímám, že jsem tady jediným hráčem na levého beka, ale to samozřejmě nic neznamená. Chtěl bych toho odehrát co nejvíc a samozřejmě bych chtěl vyhrát oba zápasy."

Mluvilo se o vás už před nominací na Euro do Německa. Nedoufal jste, že se tam podíváte?

"To není otázka na mě. Já na hřišti vždy odevzdávám stoprocentní výkony a je na trenérech, aby si toho všimli. Jsem proto rád, že se mi teď trenér ozval."

Takže jste nebyl zklamaný, že se na vás nakonec nedostalo?

"Každý hráč se chce dostat na velký turnaj, zklamání to bylo, ale řekl jsem si, že musím podávat lepší výkony, abych se do reprezentace, nebo na velké turnaje měl šanci se dostat. Musím uznat, že jsem tu asi i proto, že jsou nějací hráči zranění. Hlavní ale je, že se mi v nové sezoně daří a daří se i Spartě."

Čím to podle vás je, že jste v posledních měsících tak fotbalově vyrostl?

"Mám zažitý systém bránění nebo to, jak presovat, jak se pohybovat. Hodně mi prospělo už hostování v Hradci, kde jsem se dostal do velkého fotbalu a vždycky za tu šanci budu Hradci vděčný."

Do reprezentace jste byl povolán i s vaším konkurentem na post levého beka ve Spartě Jaroslavem Zeleným. Jak to vnímáte?

"S Jardou Zeleným si z toho děláme srandu, je to zdravá konkurence. Určitě do sebe při tréninku nepůjdeme."

Zelený teď hraje spíš na pozici levého stopera. Vnímáte, že jste v nynějším kádru reprezentace jediný levý bek?

"Jak jsem řekl, vnímám to, ale bude jen na trenérech, jestli mě postaví, nebo ne."

Těšíte se v Gruzii na vzájemný měření proti Chvičovi Kvaracchelijovi?

"Kvicha hraje naštěstí taky nalevo, jsem docela rád, že se na hřišti moc nepotkáme."

Pojďme ještě ke Spartě. Už jste mluvil s Ladislavem Krejčím? Blahopřál vám k postupu do Ligy mistrů?

"Láďa Krejčí nám poblahopřál už po postupu. Gratuloval mi i strýc a řekl mi, abych se nezranil."