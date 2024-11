Cítím se hladový. Sezonu ale dokončím ve Sportingu, uvedl po čtyřgólové kanonádě Gyökeres

Viktor Gyökeres (26) cítí, že je ve vynikající formě. Útočník Sportingu v úterý zaznamenal čtyři góly při vítězství Švédska nad Ázerbájdžánem 6:0 a s devíti brankami se stal nejlepším střelcem základní části Ligy národů. Ačkoliv je podle spoluhráčů "neuvěřitelný", během posledního srazu ujistil, že na přestup z Portugalska do některého z velkoklubů teď vůbec nepomýšlí.

Švédsko si již o víkendu zajistilo výhrou nad Slovenskem postup do ligy B. Přesto v rozlučkovém duelu v Solně neztratilo motivaci a gólový apetit. Především Gyökeres, který v každém poločase skóroval dvakrát.

"Chtěli jsme na závěr vyhrát s nějakými góly a to se nám podařilo. Byl to vydařený večer. Cítím se v dobré formě, hladový a chci dávat hodně gólů. Jsem často ve správné pozici, proto je můžu dávat," řekl rodák ze Stockholmu novinářům.

Během závěrečného dne základní části Ligy národů se vyhoupl do čela tabulky střelců, má o dvě branky více než dosud vedoucí Nor Erling Haaland. "Vždy je zábavné stát se kanonýrem soutěže. Bylo hezké si to dnes vzít," pronesl s úsměvem Gyökeres.

Imponuje i svým spoluhráčům. "Je neuvěřitelný, teď má střeleckou formu jako nikdo jiný. Neustále se vyvíjí a dělá to, v čem je dobrý," vyzdvihl Emil Forsberg. "Byl to trochu 'šampaňský' fotbal," souhlasil trenér Jon Dahl Tomasson.

Gyökeres se může pochlubit mimořádnou bilancí. Za Sporting a švédskou reprezentaci dal v sezoně už 32 gólů a na osm přihrál. Vedle Ligy národů je také nejlepším střelcem Ligy mistrů (spolu s Raphinhou, Robertem Lewandowským a Harry Kanem) a portugalské ligy. S pěti nahrávkami je i nejlepším asistentem Ligy národů.

Evropská média tak jeho jméno spojují s řadou větších klubů. Objevily se spekulace o Arsenalu, Chelsea, AC Milán nebo PSG. A naposledy o Manchesteru United, kam ze Sportingu nedávno zamířil trenér Rúben Amorim.

Kanonýr ale všechny podobné zprávy popírá. "Chci dokončit sezonu ve Sportingu. Užívám si to tady. Necítím touhu po změně, uvidíme, až přijde čas," ujistil Gyökeres v rozhovoru pro švédskou televizi Fotbollskanalen. "Není to něco, o čem bych přemýšlel nebo čemu bych přikládal důležitost. Jsou to jen spekulace, nic konkrétního. Nemám žádné konkrétní preference. Nejdůležitější je pravidelně hrát. Pak jsou tu další faktory, ale to se uvidí, až přijde správný čas," dodal útočník, který dříve působil v Brightonu, St. Pauli, Swansea či Coventry.