Chci dokončit sezonu ve Sportingu. Necítím touhu po změně, odmítá spekulace Gyökeres

Sporting opustil trenér Rúben Amorim (39) a dalším často skloňovaným jménem s odchodem na věhlasnější adresu je Viktor Gyökeres (26). Lisabonský celek se však prozatím nemusí obávat, protože švédský reprezentant nepomýšlí na lednovou změnu působiště.

Gyökeres má za sebou vydařenou premiérovou sezonu ve Sportingu, jemuž 29 ligovými góly a devíti asistencemi pomohl k zisku titulu, dalších pět zářezů přidal v Evropské lize. Ještě lepší bilanci má v probíhajícím ročníku, když v jedenácti kolech Ligy Portugal skóroval 16krát a pětkrát se trefil ve čtyřech vystoupeních v Lize mistrů, čímž na sebe ještě více upozornil.

Odchovanec Brommapojkarny je spojován především s anglickými velkokluby, opakovaně se mluví o zájmu Arsenalu a Chelsea, ve hře mají být rovněž AC Milán nebo PSG. Gyökeres však na přestup nespěchá a nechal se slyšet, že chce letošní sezonu dohrát v lisabonském týmu.

"Chci dokončit sezonu ve Sportingu. Užívám si to tady. Necítím touhu po změně, uvidíme, až přijde čas," řekl Gyökeres pro Fotbollskanalen. "Není to něco, o čem bych přemýšlel nebo čemu bych přikládal důležitost. Jsou to jen spekulace, nic konkrétního," dodal na otázku směrem ke svému dalšímu působišti. "Nemám žádné konkrétní preference. Nejdůležitější je pravidelně hrát. Pak jsou tu další faktory, ale to se uvidí, až přijde ten správný čas," vysvětlil Gyökeres.

Gyökeres se po odchodu Amorima ocitl také ve spojení s Manchesterem United, přesun na Old Trafford však neočekává. "Klub již útočníky má," pronesl rodák ze Stockholmu, jenž si právě kvůli portugalskému trenérovi vybral Sporting. "Je to smutné, že odešel, ale samozřejmě jeho rozhodnutí chápeme. Jsem mu vděčný, protože mi dal velkou příležitost," přiznal Gyökeres.

Amorima ve Sportingu nahradil João Pereira, který bude na švédského kanonýra spoléhat jakožto na hlavní zbraň při cestě za obhajobou titulu. "Těšíme se na spolupráci s novým trenérem," hlásí útočník, jenž má ve smlouvě do roku 2028 výstupní doložku ve výši 100 milionů eur.

Gyökeres za Sporting nastoupil do 68 soutěžních zápasů, v nichž si připsal neuvěřitelných 66 branek a 19 asistencí. Bývalý útočník Brightonu, St. Pauli, Swansea City nebo Coventry City je momentálně suverénně nejlepším střelcem portugalské ligy a děleným nejlepším kanonýrem Ligy mistrů.