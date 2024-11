Hancko po porážce poukázal na nabitý kalendář. Gól Švédsku by vyměnil za první místo

Obránce Dávida Hancka (26) potěšilo, že slovenský národní tým odevzdal v klíčovém utkání divize C Ligy národů proti Švédsku maximum. Autor jediného gólu hostů si i přes porážku 1:2 pochvaloval týmového ducha a Tre Kronor zařadil mezi nejlepší týmy, kterým s reprezentačními spoluhráči v poslední době čelil.

Sobotní zápas mohl dopadnout jinak, kdyby Tomáš Suslov v úvodních vteřinách proměnil velkou šanci. Poté se potvrdila ofenzivní kvalita soupeře, kterého táhli Viktor Gyökeres a Alexander Isak. "Trenér byl po zápase poměrně pozitivní. Samozřejmě, že všichni kluci byli v šatně, slušně řečeno, naštvaní. Mrzí nás to, protože víme, že jsme ztratili první místo," řekl Hancko po utkání.

"Trenér nám už před zápasem říkal, že jestli máme prohrát, tak takovýmhle způsobem, že každý ze sebe vydá to nejlepší. Před pár lety byly zápasy, kdy jsme prohráli bez jediné šance a střely na branku. Teď, i když se nám nedaří, tvrdě pracujeme, jdeme dál a díky systému a bojovnosti si dokážeme vytvořit určité situace," hodnotil obránce Feyenoordu.

Statistiky utkání. Livesport

Gyökeres skóroval už ve třetí minutě a poté brankář Martin Dúbravka zmařil jeho tutovku na 2:0. Naději na příznivý výsledek vykřesal pro Slovensko v 19. minutě právě Hancko, který se dobře zorientoval v pokutovém území a vstřelil svůj pátý gól za národní tým.

"Noro (Norbert Gyömbér) dal dobrý centr a míč mě přeletěl. Snažil jsem se otočit a musím říct, že po střele jsem okamžitě vycítil, že to bude gól. Viděl jsem, že to šlo od břevna, takže jsem se jen bál, aby se neodrazil ven. Potěšilo mě to, ale určitě bych to vyměnil za první místo," přiznal.

Svěřenci trenéra Francesca Calzony utrpěli v letošním ročníku Ligy národů první porážku a v březnu příštího roku je čeká play off o postup do druhé výkonnostní úrovně proti jednomu z týmů ze třetích míst divize B. Švédové ještě neprohráli a zajistili si první příčku a s ní i postup.

Známkování hráčů. Livesport

"Je třeba uznat jejich kvalitu. Útočná síla Švédů je neuvěřitelná, navíc jsou soubojoví. Je těžké s nimi držet krok a vlastně ani nevím, jestli jsme na mistrovství Evropy potkali soupeře, který by měl takovou taktiku, systém hry a nasazení," chválil Hancko.

Slovákům se v sobotu zranili Denis Vavro a Ondrej Duda, problémy navíc v závěrečné půlhodině trápily i Hancka. Jednou z možných příčin početných zdravotních komplikací může být nekvalitní hrací plocha ve Strawberry Areně, Hancko však poukázal i na nabitý kalendář.

Tabulka skupiny C1. Livesport

"Ve světe se to probírá už dlouho, zápasů je opravdu hodně. Je to náročné, sám to na sobě cítím, protože poslední dva roky hraju všechno. Jsem za to šťastný a zároveň hrdý, že vždy zvládám 90 minut. V tomto zápase to byla fyzická hra, terén byl špatný, pak přijdou zranění a tělo trpí. Ale na to se nemůžeme vymlouvat," uvedl Hancko, na kterém bylo vidět, že dohrál s velkým sebezapřením.

Slováci však už nemohli střídat, takže by Hancko musel odstoupit bez náhrady. Nad tím neuvažoval: "Něco podobného se mi stalo před rokem a půl s Laziem v prvním poločase a dohrál jsem celý zápas. Vím, že už jsem měl několikrát výron, takže kotník je trochu zvyklý na to, že je mimo. Teď jde jen o to, aby byl co nejméně oteklý. Doufám, že to bude v pořádku."