Dánsko objevuje novou hvězdu. Playboy Grönbaek oživil národní tým i Rennes

Albert Grönbaek (23) na začátku září poprvé oblékl reprezentační dres. Mladík charakteristický vitalitou a blond vlasy dostal příležitost v Lize národů a jeho představení bylo natolik působivé, že i samotní fanoušci národního týmu kroutili hlavami nad tím, proč tenhle tvořivý, a hlavně produktivní středopolař dostal šanci až nyní.

Dánsko vstoupilo do nového evropského cyklu velmi přesvědčivě. Porazilo Švýcary i Srby, dva účastníky mistrovství Evropy, shodně poměrem 2:0. Grönbaek nastoupil v obou případech v základní sestavě. Při debutu byl vyhlášen mužem zápasu a ve svém druhém startu za národní tým vstřelil gól.

Už od chvíle, kdy v Risskově, předměstí Aarhusu, poprvé obul kopačky, bylo zřejmé, že z něj může vyrůst výjimečný fotbalista. Jeho předností byly odjakživa dovednosti s míčem. Albert byl prostě hravé dítě, které pak pod vedením trenérů rozvinulo své schopnosti a krok po kroku se zdokonalovalo.

Grönbaek si loni za Bodö/Glimt zahrál v předkole KL proti Bohemians. ČTK / Říhová Michaela

Ale zatímco v té době tušili o Grönbaekově potenciálu pouze trenéři aarhuských klubů Vejlby-Risskov Idraetsklub a následně AGF, během prvních dvou zápasů nové sezony Ligy národů už pochopil jeho výjimečnost i zbytek Dánska a vnímat jej začíná celá fotbalová Evropa. Z hračičky se stal playboy...

Nejde ale o převratný objev. Albert Grönbaek Erlykke, jak zní jeho celé jméno, je ukázkovým příkladem efektu, který vzniká při přestupu z málo známé destinace do velké evropské ligy. Letos v létě opustil norské Bodö/Glimt a zakotvil v Ligue 1 v Rennes.

Francouzský tým zaplatil podle spekulací částku 15 milionů eur (375 milionů korun), jedná se tak o největší přestup v historii norské ligy. Rennes by nemělo litovat. Dostalo ofenzivního hráče, který má našlápnuto k průlomu v jednom z předních evropských národních týmů.

Našlo Dánsko chybějící součástku?

Dánská reprezentace má už dlouhé dekády tradičně velmi vyspělou defenzivu. To, co jí ale už mnoho let chybí, je schopnost rozhodovat zápasy kreativitou. V podobě jen 176 centimetrů vysokého debutanta Grönbaeka se ale nyní objevil v sestavě prvek, který tento nedostatek může vyřešit.

Přispět k tomu může jeho charakteristická schopnost rychle se otočit s míčem směrem k soupeřově brance, stejně jako pohotovost v řešení situací, kdy dokáže adresovat přihrávky na různá místa v předbrankovém prostoru. Bonusem je pak jeho výjimečná kopací technika. Grönbaek na klubové úrovni v dresu Bodö/Glimt dokázal skórovat technicky a s chladnou hlavou, v repertoáru má ale i dělovky z hranice velkého vápna. Zároveň mívá dobrý přehled o svých spoluhráčích.

Grönbaekova heat mapa z jeho prvního zápasu v Ligue 1 proti Lyonu. Opta by Stats Perform / Profimedia

V obou zápasech za národní tým nastoupil na začátku na pravé straně útoku, postupem času ale zjevně dostal od dočasného trenéra Larse Knudsena volnost a pohyboval se v podstatě po celé útočné polovině. Proti Srbsku se prosadil z levé strany hřiště.

Schopnost měnit strany předvedl i fanouškům Rennes ve svém prvním zápase v Ligue 1, v němž přispěl k přesvědčivému vítězství 3:0 nad vyhaslým gigantem z Lyonu. Svého prvního gólu se pak dočkal ve čtvrtém kole proti Montpellier (3:0), kde potvrdil, že ho francouzský celek koupil i kvůli jeho fantastickému řešení gólových situací. Po čtvrtém kole má jeho nový tým na kontě už osm vstřelených branek, což z něj dělá druhý nejofenzivnější celek ligy.

Ukrytý v přístavu

Když Grönbaek v srpnu 2022 přestoupil z Aarhus GF do Bodö/Glimt, byl to transfer, který Evropa příliš nevnímala. Na severním pobřeží Norska ale i díky otevřenému pojetí fotbalu, které preferoval trenér Kjetil Knutsen, dokonale rozvinul své schopnosti a nakonec byl vyhlášen nejlepším záložníkem norské ligy roku 2023.

Také se ale dokázal prosadit v evropských soutěžích, kde zaujal zejména v duelech s Ajaxem. Nejprve při remíze 2:2 dvakrát skóroval v areně Johana Cruyffa a i když odvetu (1:2) po dvou žlutých kartách nedohrál, začalo se jeho jméno objevovat na seznamech skautů.

Grönbaek postavou i stylem hry připomíná někdejší hvězdu Aarhusu Martina Jörgensena, který prožil skvělou kariéru v Udinese a Fiorentině v Serii A. Předností je ale i jeho přímočařejší hra, která nejspíš v dlouhodobém horizontu přinese daleko větší produktivitu, než jakou měl během kariéry Jörgensen.

Ve svých 23 letech je v podstatě stále na začátku fotbalové cesty a nezdá se, že by už dosáhl vrcholu. V jeho případě navíc může platit, že čím lepší spoluhráče okolo sebe bude mít, tím jeho výkonnost poroste.

Zatím je v Rennes. Také se ale v rekordně krátké době stal novým oblíbencem fanoušků dánské reprezentace. Sledovat jeho další cestu rozhodně nemusí být od věci.