Deschamps vsadil proti Itálii na mládí, risk mu nevyšel. Z nastolené cesty ani tak neuhne

Trenér francouzské reprezentace Didier Deschamps (55) před pátečním zápasem s Itálií prohlásil, že Ligu národů hodlá využít k testování nových hráčů. Názor nezměnil ani poté, co jeho svěřenci prohráli v utkání elitní ligy A v pařížském Parku princů s Itálií 1:3.

Zkušený kouč poprvé povolal křídelníka Michaela Oliseho z Bayernu Mnichov a záložníka Manu Koného z AS Řím. Na lavičce nechal mimo jiné obránce Julese Koundého či Dayota Upamecana, místo nichž nastoupili Ibrahima Konaté a Jonathan Clauss.

"Tým je mladý a někteří dnes debutovali. Změnil jsem naši obranu, protože bylo na čase dát příležitost více hráčům. Vím, že jsem trochu riskoval, když jsem na hřiště neposlal základní sestavu. Bohužel to našemu výkonu uškodilo. V příštím zápase ale nebudu tuto vizi měnit," uveld po prohře Deschamps.

Francouzi vstoupili do zápasu lépe. Italové zaváhali v rozehrávce a po chybě Giovanniho Di Lorenza se do šance propracoval Bradley Barcola, který po 14 sekundách hry překonal Gianluigiho Donnarummu a otevřel skóre. Azzurri sice inkasovali nejrychlejší gól ve své historii, ale dokázali se zkonsolidovat a vytvořit si několik nebezpečných šancí. Ve 30. minutě se o vyrovnání postaral famózní střelou z voleje Federico Dimarco.

V 51. minutě poslal hosty do vedení Davide Frattesi a v 74. minutě zpečetil triumf Giacomo Raspadori. "Měli jsme skvělý začátek, hned jsme soupeře dostali pod velký tlak a podařilo se nám skórovat, ale pak se to trochu zkomplikovalo. Když inkasujete góly, většinou se nevyhnutelně dopouštíte chyb a my jsme ve druhé části prvního poločasu úplně vypadli z role. Ve druhé půli jsme opět začali slušně, ale Italům se podařilo skórovat a pak už mohli hrát na protiútoky," hodnotil Deschamps.

Statistiky utkání. Livesport

Francouzi nemají příliš času se s porážkou vyrovnat, už v pondělí hostí Belgii. "Tato porážka bolí každého. Musíme se však vždy dívat na fakta, bez ohledu na okolnosti. Gratuluji Itálii k triumfu, my jsme udělali několik chyb, ale musíme je hodit za hlavu, v pondělí nás čeká Belgie," uzavřel francouzský kouč.