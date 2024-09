Ve čtvrtek byl zahájen nový ročník Ligy národů a gólově ho odstartoval i Cristiano Ronaldo (39), který vstřelil jubilejní 900. branku kariéry. O poznání chudší je bilance San Marina, velký důvod k oslavám ale měl i tento trpaslík z Apeninského poloostrova.

San Marino se dočkalo své historicky první soutěžní výhry, když doma porazilo Lichtenštejnsko 1:0. Tým, který je na žebříčku FIFA na posledním 210. místě, na takový úspěch čekal od roku 1990, kdy odehrál první kvalifikační zápas. O senzaci se postaral devatenáctiletý Nicko Sensoli, který hraje poloprofesionální čtvrtou ligu v Itálii.

"Po tom gólu a následně závěrečném hvizdu přišly na řadu neuvěřitelné emoce. Dočkali jsme se, je to obrovský úspěch a chceme přidat další. A snad k tomu pomohu dalšími brankami," řekl hrdina země s 33 tisíci obyvateli, kde se fotbalu věnuje jen malé procento populace (zhruba 1500 lidí).

"Napsali historii. navždy si je budeme pamatovat jako legendy, jako zlatou generaci sanmarinského fotbalu," nešetřil na sociálních sítích superlativy jeden z fanoušků.

Nad Lichtenštejnskem San Marino už jednou vyhrálo, bylo to před 20 lety, ale tehdy jen v přátelském utkání. Od té doby usilovalo o vítězství ve 140 zápasech marně. Často schytalo pořádný debakl, několikrát dokonce s dvojciferným výsledkem. Nejhorší byla prohra s Německem 0:13 před domácím publikem v roce 2006. Ve 211 zápasech od roku 1990 vybojovalo vedle dvou vítězství už jen 10 remíz při celkovém skóre 34:845. Sestřih všech gólů na YouTube zabere necelých 12 minut.

Hráči mají svá zaměstnání, v týmu je mechanik, řidič, grafik, zaměstnanec klenotnické firmy. Na výjezdy k zápasům na hřištích soupeře si musejí brát volno.

Přesto se jim jednou podařilo trochu zaskočit Angličany. V roce 1993 Davide Gualtieri překonal brankáře Davida Seamana už v deváté sekundě, ale favorit nakonec zvítězil 7:1. Čeští fotbalisté vyhráli se San Marinem všech šest zápasů s nulou na kontě inkasovaných branek.

Ronaldo završil devátou stovku zásahů

Zatímco pro San Marino jsou vstřelené branky a výhry výjimečnou událostí, pro Cristiana Ronalda se obě tyto disciplíny staly denní rutinou. Ve čtvrtek proti Chorvatsku si pojistil historické vedení v přehledu fotbalistů s nejvíce starty i góly za národní tým, aktuálně má na svém kontě 213 zápasů a 131 branek. Čtvrteční gól je navíc jeho jubilejním 900. soutěžním v kariéře.

"900 gólů vypadá jako další milník, jenom já ale vím, jak těžké je každý den pracovat na tom, aby se vám něco takového podařilo. Je to unikátní záznam v mojí kariéře. Nepřekonávám rekordy, rekordy mě naopak začínají strašit," prohlásil.

Ronaldo vstřelil polovinu svých branek za Real Madrid (450), 145 za Manchester United, 101 za Juventus, 68 za současný klub Al Nassr a pět za lisabonský Sporting, kde jeho kariéra začínala. Když se San Marino před 20 lety radovalo z první výhry nad Lichtenštejnskem, měl na své pažbě jenom devět zářezů.

Ani v pokročilém věku má navíc nechybí chuť a nic na tom nemění ani častá kritika snášející se na jeho adresu za reprezentační výkony. "Kritika je skvělá, protože pokud neexistuje, nedochází k pokroku. Vždy tomu tak bylo. Změní se to někdy? Nezmění. Snažím se tedy jít svou cestou, být co nejprofesionálnější, pomáhat co nejlépe svou profesionalitou a nejen brankami, asistencemi, disciplínou a příkladem. Fotbal je přece mnohem víc než jen dobře hrát nebo dát gól," upozornil před několika dny.

Portugalsko s Ronaldem v sestavě v roce 2016 opanovalo mistrovství Evropy a o tři roky později se radovalo z triumfu v premiérovém ročníku Ligy národů. V roce 2026 se bude v zámoří konat další světový šampionát a akce v Mexiku, Kanadě a USA není pro Ronalda tak prioritní, jak by si leckdo mohl myslet.

"Výhra s Portugalskem na mistrovství Evropy je ekvivalentem triumfu na mistrovství světa. S Portugalskem jsem už vyhrál dvě trofeje, o které jsem hodně stál. Motivuje mě to, abych si nadále užíval fotbal, rekordy a úspěchy se pak dostaví samy," řekl dále.