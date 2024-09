Ani jsem si nenavlékl rukavice, vyprávěl Donnarumma o rychlém gólu. Spalletti vyzdvihl vášeň

Mohli se snadno a především rychle složit. Italové v pátečním šlágru Ligy národů proti Francii inkasovali už po 12 vteřinách. Podle trenéra Luciana Spallettiho (65) i brankáře a kapitána Gianluigiho Donnarummy (25) však evropští šampioni z roku 2021 zachovali chladnou hlavu, rychle zareagovali a nakonec se radovali z cenného vítězství 3:1.

Už po 12 vteřinách hry se prosadil Bradley Barcola. A Italy mohl mrzet především způsob, jakým bleskovému gólu došlo. Obránce Neapole Giovanni Di Lorenzo si nechal snadno sebrat míč, když se rozhodl pro zpětnou přihrávku.

"Všichni okamžitě reagovali, snažili se dodat týmu sílu a klid. Pak hráli to, co jsme potřebovali, takže dvojnásobné pozitivum," řekl Spalletti po závěrečném hvizdu pro RAI.

"Bylo důležité zůstat soudržní i po neúspěšném úvodu, protože při takovém tlaku vás může každá situace přivést k šílenství. Věci, které se vám dějí, pramení z vaší hlavy, z vašich obav a z toho, co si myslíte, že je nemožné dosáhnout. Proto byla naše mentální síla dvojnásobná," pokračoval ve svém vyprávění šéf lavičky reprezentace z Apeninského poloostrova.

Byla to úplně jiná Itálie než ta na Euru 2024, která se marně pokoušela obhájit zlato. Tři měsíce zpět Squadra Azzura zvládla jediný zápas a svou pouť šampionátem ukončila ve čtvrtfinále prohrou se Švýcarskem.

Spalletti si pro tým, který v Paříži triumfoval, schoval slova chvály. "Vybrali jsme skupinu hráčů, kteří jsou vytěžováni. Jsou o něco svěžejší než na konci sezony. Asi jsme měli štěstí, že jsme našli mladíky, kteří se chtějí prosadit. Individuální touha a vášeň jsou klíčem k jakémukoli úspěchu," prohlásil lodivod Itálie.

Brankář a kapitán Donnarumma si sotva stačil všimnout, že zápas začal, a už lovil míč ze sítě. I on si ale pochvaloval schopnost týmu se vzpamatovat.

"Ještě jsem nebyl připravený, ani jsem si pořádně nenavlékl rukavice. Neudělali jsme to rozumně, protože jsme měli míč, mohli jsme počkat. Ale zareagovali jsme dobře. Inkasovat tak brzy bylo těžké, ale kluci zůstali klidní, soustředili se na to, co jsme trénovali. Hráli dobře s míčem, což bylo pro výhru podstatné," zhodnotil obránce prostor mezi třemi tyčemi ve službách francouzského PSG.