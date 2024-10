Gruzie v Lize národů padla doma s Albánií. O vítězství Slovenska rozhodl Haraslín

Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Ázerbájdžánu.

Albánie zvítězila v Lize národů v Gruzii 1:0, asistenci na gól si připsal forvard Sparty Indrit Tuci. Pro český národní tým to znamená, že bude-li bodovat proti Ukrajině, posune se do čela skupiny B1. V lize C se další sparťan Lukáš Haraslín podílel vítězným gólem na triumfu Slovenska 3:1 v Ázerbájdžánu. Duely zvučných týmů tradičně nabízí elitní Liga A, v níž bojují o první místo ve svých skupinách Belgie s Francií a Německo s Nizozemskem. Průběh utkání můžete sledovat živě na Livesport.cz.

V základní sestavě Albánie nastoupili spoluhráči ze Sparty Tuci a Qazim Laci. Vítězná akce se zrodila v 48. minutě. Tuci, jenž si v pátek proti Česku odbyl reprezentační debut, připravil střeleckou pozici Kristjanu Asllanimu a ten se ranou k tyči nemýlil.

Výběr brazilského trenéra Sylvinha zvítězil v Lize národů podruhé. Gruzínci po úvodních dvou výhrách včetně té zahajovací 4:1 nad českou reprezentací podruhé za sebou prohráli, v pátek podlehli stejným poměrem Ukrajině.

Slováky poslal v Baku do vedení vlastním gólem Rahil Mammadov, ještě v první půli srovnal Toral Bajramov. V 70. minutě oslabil domácí vyloučený Mahir Emreli a Haraslín pět minut nato povedenou ranou zpoza šestnáctky k tyči vystřelil svému týmu výhru.

Pojistku přidal střídající Dávid Ďuriš tři minuty po příchodu na trávník. Svěřenci italského kouče Franceska Calzony v tomto ročníku soutěže neprohráli ani čtvrté utkání a jsou v čele tabulky skupiny C1 o tři body před Švédy, kteří večer hrají v Estonsku.

