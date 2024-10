Vítězové a poražení: Tradiční norská kocovina, nejlepší Rakousko historie i mrzutý Van Dijk

Ligové soutěže o uplynulém víkendu ustoupily mezistátním zápasům, konkrétně druhé "várce" čtvrtého ročníku Ligy národů. A právě z nich přinášejí Livesport Zprávy tradiční pondělní přehled fotbalových vítězů a poražených. Kdo se jimi stal tentokrát?

Mistři Evropy z roku 2004 zažili nadmíru vydařený sraz. Díky gólu Vangelise Pavlidise v nastaveném čase dosáhl tým trenéra Ivana Jovanoviče historicky prvního vítězství nad Anglií (2:1), navíc v jejím svatostánku ve Wembley.

Řečtí fanoušci, kteří v posledních týdnech zažívají po letech zmaru konečně i dávky radosti, se triumfu nad velkým týmem dočkali poprvé od roku 2016, kdy si v přípravném utkání poradili s Nizozemskem (3:1).

V neděli Řecko uspělo i doma proti Irsku (2:0), s plným počtem 12 bodů vévodí tabulce skupiny B2 a míří za postupem do elitní kategorie A. Teoreticky mu může stačit i remíza v dalším klání s Anglií před domácím publikem. Proti Anglii i Irsku nastoupila v závěrech zápasů opora pražské Slavie Christos Zafeiris.

Ve čtvrtek dal Haaland dvě branky Slovinsku při pohodové domácí výhře 3:0, gólový účet v norském národním týmu si vylepšil na 35 a překonal do té doby rekordního střelce Jörgena Juveho v historickém pořadí kanonýrů.

Jenže v neděli musel s reprezentací strávit debakl 1:5 v Rakousku a optimismus nabytý dvěma triumfy v řadě vystřídala kocovina, která je v posledních letech pro norský tým snad až příznačná. Výběr kouče Stäleho Solbakkena se po čtyřech utkáních srovnal v tabulce skupiny B3 s oběma posledními soupeři na sedmi bodech.

Program Norska ve zbytku Ligy národů. Livesport

Dva zápasy před koncem letošní LN tak mají Norové stejně daleko k postupu jako k sestupu. Kanonýr Manchesteru City byl v utkání v Linci jen stínem sebe sama, důkazem čehož je i známka Livesportu 6,2. A Norsku, které se na poslední vrcholné akci představilo na ME v roce 2000, se rýsuje další zklamání.

V ostrém kontrastu se zmarem družiny kolem Haalanda je aktuální rozpoložení jejího nedělního soupeře. Rakousko nejdřív smetlo Kazachstán 4:0, aby pak nasázelo "bůra" Norsku a sraz zakončilo ziskem šesti bodů a s působivým skóre 9:1.

Výrazný podíl na tom má útočník Interu Milán Arnautovič, jenž ve čtvrtek zapsal z pozice náhradníka asistenci a o tři dny později se už coby člen základní sestavy kouče Ralfa Rangnicka blýskl dvěma góly.

V blízké budoucnosti by se někdejší kanonýr Brém, West Hamu nebo Boloni mohl stát historicky nejlepším střelcem národního týmu, k překonání Toniho Polstera, jenž v reprezentačním dresu nasázel 44 gólů, mu schází pět zásahů. "Tohle je nejlepší národní tým, jaký kdy Rakousko mělo," liboval si Arnautovič po demolici Norska.

Obránce Liverpoolu by měl na páteční zápas v Maďarsku (1:1) co nejrychleji zapomenout a zase přepnout na klubový fotbal. Za stavu 1:0 pro domácí totiž dostal žlutou kartu za protesty a o pouhé dvě minuty později vyfasoval za faul druhou a musel pod sprchy.

Nizozemský kapitán neskrýval po prvním vyloučení v národním týmu rozmrzelost. "Říká se, že s rozhodčím smí mluvit jen kapitán. Možná k nim přistují příliš rychle, ale vždy s nimi hovořím slušně a s respektem. Pokud ani kapitán nemůže nic říct, je to těžké," sypal ze sebe Van Dijk, jenž bude Oranjes scházet v pondělním důležitém klání v Německu.

Po nevýrazném představení Portugalska na letošním Euru posílala řada fanoušků i odborníků Ronalda do fotbalové penze, legendární CR7 jim však opakovaně dokazuje, že minimálně na Ligu národů ještě bohatě stačí.

Vždyť v posledních třech zápasech této evropské soutěže nastřílel forvard, jenž za čtyři měsíce oslaví čtyřicetiny, tři góly. Na kontě jich má v reprezentaci už 133 a další může přidat v pondělí večer ve Skotsku.

Na letním evropském šampionátu je mnozí odborníci označovali za možná nejpříjemnější překvapení turnaje – Švýcaři v Německu předváděli efektivní a takticky vyspělý fotbal a vypadli až ve čtvrtfinále v penaltovém rozstřelu s Anglií.

Jenže Liga národů je pro reprezentaci helvétského kříže úplně jiná písnička. Tři zápasy v nejprestižnější kategorii A = tři porážky se strašidelným skóre 1:8. Naposledy padl tým trenéra Murata Yakina v Srbsku (0:2) a nutně potřebuje zabrat už v úterý doma s Dánskem.

Tabulka skupiny A4. Livesport

Pokud by totiž Švýcaři znovu selhali a Srbsko by v souběžně hraném utkání překvapivě zvítězilo ve Španělsku, měli by již po čyřech utkáních jistý sestup do ligy B.