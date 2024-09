Harry Kane se po jubileu pustil do kritiků: Když o mě pochybují, jsem ještě hladovější

Rekordman v počtu gólů anglické reprezentace a její kapitán Harry Kane (31) si proti Finsku v Lize národů připsal jubilejní stý zápas za Albion. "Byl to velký večer," prohlásil s tím, že je na tým hrdý. Hvězdný útočník Bayernu si dvěma góly napravil reputaci po nevydařeném Euru a neodpustil si rýpnutí do řad kritiků. "Kdykoli o vás lidé pochybují, jste ještě hladovější, chcete jim ukázat, že se mýlí."

Kane hrál při úterním vítězství 2:0 hlavní roli. A to nejen před výkopem, kdy byl oceněn zlatou čepicí. Jednatřicetiletý forvard se opět předvedl jako postrach gólmanů. "Pořád mi jde o to, abych dával góly," řekl pro stanici ITV Kane, který se nejprve v 57. minutě prosadil po přihrávce Trenta Alexandera-Arnolda a o 19 minut později úspěšně zakončil pohlednou kombinaci.

Po utkání chválil nového kouče národního týmu Lee Carsleyho. "Přišel s velkou energií. Hodně mluví o volnosti, o napadání soupeře a o tom, jak mu ublížit," naznačil Kane, že bývalý trenér U21 se týmu snaží vštípit přesně to, co veřejnost požadovala od jeho předchůdce Garetha Southgatea – agresivnější a atraktivnější fotbal.

"Samozřejmě je co zlepšovat, ale je to pro něj skvělý start," připomněl Kane i sobotní vítězství v Irsku (2:0). Carsley povede Tři lvy do konce roku ještě v šesti zápasech Ligy národů, 10. října se Anglie utká s Řeckem. Zda si kouč pozici udrží a povede Albion i na cestě k MS 2026, zůstává otázkou.