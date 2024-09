Kane si bere příklad z Ronalda: Je vzorem toho, jak dlouho můžete hrát na vysoké úrovni

Kapitán anglické fotbalové reprezentace Harry Kane (31) si hodlá vzít příklad ze sportovní dlouhověkosti Cristiana Ronalda (39). Lídr Albionu nechce po třicítce zpomalit, jeho ambicí je naopak co nejvíce si prodloužit kariéru.

Hvězdný Ronaldo opět plnil titulní stránky novin, když ve čtvrtek vstřelil 900. gól ve své pozoruhodné kariéře při výhře Portugalska 2:1 nad Chorvatskem v Lize národů. Bylo to jeho 213. vystoupení za výběr rodné země. Tento milník je pro o osm let mladšího Kanea povzbuzením před další částí jeho fotbalové cesty.

Útočník Bayernu má za sebou porážku ve finále Eura 2024, v němž svěřenci Garetha Southgatea v boji o titul podlehli 1:2 Španělsku. Nejlepší střelec v historii anglické reprezentace nyní touží jít ve stopách zmíněné bývalé hvězdy Manchesteru United a Realu Madrid.

S týmem se připravuje na sobotní úvodní zápas Ligy národů proti Irsku v Dublinu. "Cristiano je příkladný. Nejen tím, že je jedním z nejlepších fotbalistů, kteří kdy hráli, ale je také měřítkem toho, jak dlouho můžete hrát na vysoké úrovni," řekl Kane novinářům.

Vzápětí kanonýr Bayernu dodal: "Myslím, že ve fotbale a možná i ve sportu obecně někdy panuje názor, že když dosáhnete třicítky, je čas začít zpomalovat, hrát méně zápasů a už nebýt na vysoké úrovni. Cristiano to pravidelně vyvrací každý týden, pokaždé, když hraje nebo skóruje, takže z mého pohledu je to cíl."

"Chci hrát za Anglii co nejdéle a je skvělé vidět, že to ostatní sportovci dokázali dříve než já. Ukazuje to, že je to možné a je to jen o tom, jak se člověk cítí. Fyzicky i psychicky jsem na tom opravdu dobře. Ať už je kolem vás jakýkoli humbuk, musíte dál podávat dobré výkony a dělat to, co umíte," dodal bývalý hráč Tottenhamu.

Kane si může proti Irsku připsat 99. reprezentační start, po Euru měl před návratem na trávník jen málo času na odpočinek. Je si vědom fyzické složitosti stále náročnější sezony a řekl, že hráči si musejí na zvýšený tlak zvyknout.

"Během Eura se o mně a mé kondici hodně mluvilo, ale jak jsem tehdy řekl, cítil jsem se v dobré formě. Zápasy neprobíhaly tak, jak jsem chtěl, ale bylo nás víc, kteří jsme hráli pod své možnosti. I tak jsme se dostali tam, kam jsme se dostali. Byla to zásluha našeho týmového ducha a soudržnosti, kterou jsme si za ta léta vytvořili," hodnotil Kane.