Hašek o rezignaci neuvažoval, prozradil Fousek. Před říjnovým srazem FAČR očekává několik změn

Podle předsedy Fotbalové asociace ČR Petra Fouska (61) trenér národního týmu Ivan Hašek (61) po nedávné porážce 1:4 v Gruzii v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů o rezignaci neuvažoval. Výkonný výbor FAČR se na úterním jednání možným odvoláním kouče od reprezentačního mužstva vůbec nezabýval, v říjnových zápasech nicméně očekává herní zlepšení a úspěšné výsledky. Hašek v nominaci chystá oproti zářijovému srazu některé změny, naznačil na dnešním setkání s novináři Fousek.

Český tým před dvěma týdny utrpěl v Tbilisi nečekaný debakl. Hašek poté sám připustil, že je to pod velkým tlakem, pomohla mu však následná výhra 3:2 doma nad Ukrajinou. "Trenér určitě o rezignaci neuvažoval. Jasně prezentoval sebekritiku, co se týká výsledku i výkonu v Gruzii. Podle jeho slov nominoval ty nejlepší hráče, které dnes Česko má. Můžeme asi diskutovat o nějakých jménech, která by tam mohla nebo měla být. A o sebereflexi, která byla provedena změnami v sestavě na utkání s Ukrajinou," řekl Fousek.

"Myslím, že je to otázka především na nominační tiskovku před říjnovým dvojzápasem. Nominace může být v některých aspektech odlišná od té zářijové. Trenér přiblíží, s jakým herním pojetím chce do toho dvojzápasu jít," doplnil Fousek.

Hašek nastoupil k národnímu týmu v lednu po Jaroslavu Šilhavém a v létě mu nevyšlo mistrovství Evropy v Německu, kde s mužstvem s jediným bodem skončil už ve skupině. S asociací podepsal kontrakt do konce kvalifikace o světový šampionát, která začne v březnu.

"Trenér má platnou smlouvu, na druhou stranu Euro určitě nebylo na rozehrání, byl to první ostrý test. Je třeba vzít v úvahu, že trenér byl ve funkci pět měsíců a měl k dispozici jen čtyři přípravná utkání a soustředění v Rakousku. Na druhou stranu český fotbal a česká reprezentace mají nějaké ambice. To znamená, že není možné se smiřovat s výsledky a hrou, které nebudou naplňovat naši ambici. Tím je myšlena především Gruzii," uvedl Fousek.

V říjnu český tým odehraje ve čtyřčlenné skupině B1 Ligy národů zápasy doma proti Albánii a na neutrální půdě v Polsku proti Ukrajině. "Vše je otevřené. Cíl se nemění - chceme se pokusit postoupit do skupiny A, ať už z prvního místa, nebo z druhého přes baráž. Zároveň víme, že z Ligy národů může vést cesta na mistrovství světa, pracujeme i s touto variantou. Je na trenérovi a realizačním týmu, aby se dobře připravili na říjnový dvojzápas. V něm očekáváme jak výsledky, tak herní projev," řekl Fousek.

V domácím zápase s Ukrajinou měli v hledišti převahu hostující fanoušci. Jejich vstupu do domácích sektorů příliš zabránit nešlo, nevpustit je na stadion by bylo podle FAČR z bezpečnostního hlediska větším rizikem. Téměř 80 procent všech nákupů vstupenek navíc pocházelo z českých e-mailových adres.

"Otevřeně jsme se zabývali počtem ukrajinských fanoušků a i zprávou našeho bezpečnostního manažera, který celou řadu okolností vysvětlil. Některým věcem nemůžeme zabránit z pohledu GDPR. Nemůžeme od fanoušků vyžadovat občanské průkazy. Je potřeba vzít v úvahu, že tady žije nějakých 400 tisíc Ukrajinců, řada z nich tady má trvalé bydliště i občanství. Z toho pohledu byl ten zápas specifický," řekl Fousek.

"Němci řešili stejný problém při utkání s Tureckem, vypadalo to, jako by se hrálo v Istanbulu. FAČR nemůže ani zabránit přeprodeji lístků. Myslíme si, že cenová hladina vstupenek na Ukrajinu byla nasazena rozumně. Všechny okolnosti jsme vzali v úvahu, budeme s tím pracovat. Připravujeme nový způsob ticketingu," doplnil.

Výkonný výbor v úterý podržel i trenéra reprezentační jednadvacítky Jana Suchopárka. "Lvíčata" v září v evropské kvalifikaci nejprve vydřela výhru 2:1 v Litvě a poté utrpěla debakl 0:5 v Dánsku. Přišla tak o možnost přímého postupu na šampionát a zkomplikovala si případnou cestu do play off.

Návrh na odvolání Suchopárka, který má smlouvu do konce kvalifikačního cyklu, podle Fouska nepadl. "Konkrétně ne. Samozřejmě že tam ta varianta zazněla, jestli by třeba léčba šokem nebyla řešením. Ale nakonec jsme k tomu nepřistoupili. Věříme, že tenhle realizační tým a mužstvo jsou schopni uhrát, co je potřeba. Podle toho, jak se vyvine říjnový dvojzápas, si to vyhodnotíme a budeme postupovat dál," uvedl Fousek.

