Dva góly vstřelil, třetí nepřidal, protože poslal míč v obrovské šanci vysoko nad albánskou branku. I tak se Tomáš Chorý (29) v pátečním utkání stal hrdinou českého výběru. "Neberu to tak. Každý máme nějakou roli a dneska to sedlo zrovna mně," odmítl roli klíčového hráče pro tým Ivana Haška.

Byl to jeden z vašich životních zápasů?

"Strašně cenné tři body. Jsem rád, za přístup celého týmu. Na reprezentaci byl vyvíjený tlak. Cítili jsme to. Pomyslně jsme se uzavřeli do klubíčka a šli jsme na hřiště s tím, že reakce musí přijít tam. Naše nasazení a komplexnost byly fantastické. Navíc za podpory dvanáctého hráče na tribunách."

Mluvíte o týmu, ale i pro vás to musí být důležitý večer, ne?

"Dva góly jsou samozřejmě super, ale bez kluků bych to nedokázal. Je to sice hezký, ale je důležité, že jsme to zvládli jako tým. Makali jsme dozadu, obětovali se jeden pro druhého."

I z tribun bylo znát, že vás to baví…

"Cítil jsem to na nás už v tunelu, když jsme přicházeli na hřiště. Na každém bylo znát, že jde na hřiště vyhrát a je plný odhodlání. Naše nasazení bylo neuvěřitelné. Toho si strašně vážím. Je před námi ještě dlouhá cesta, tohle musí být jen začátek. Musíme sbírat body, a především se prezentovat takovou hrou."

Cítíte, že v národním týmu roste vaše důležitost?

"Důvěru cítím pořád. I na Euru, když mě tam trenér poslal. Není to jen o současné situaci. Každý máme v týmu nějakou roli, kterou se snažíme plnit. Každý zápas to může sednout někomu jinému, tentokrát to vyšlo zrovna na mě. Je úplně jedno, jestli jsem na hřišti já, Petr, Pavel nebo Karel."

Potvrdilo se, že slávistická chemie může být důležitá?

"Asi ano, ale nechci se pouštět do hodnocení, kdo hraje za jaký tým. Hráli kluci, kteří chtěli zápas zvládnout."

Pod trenérem Haškem to byl pravděpodobně jeden z nejlepších výkonů. Co se změnilo? Byla nějaká speciální porada před zápasem?

"Sedli jsme si na hotelu a něco si řekli. Abychom udělali něco navíc, ale konkrétní věci tu nebudu vykládat, to si necháme v týmu. Každý z hráčů musel cítit, že jsme silní a že se musíme prezentovat tak, že patříme mezi nejlepší hráče v republice."

Cítili jste podporu i z tribun?

"O sto procent lepší než v Edenu. Když jsme tam vstřelili gól, tak jsme vlastně ani neslyšeli křičet své jméno, ale tentokrát to bylo zcela odlišné. Když máte takovou podporu, hraje se vám úplně jinak. Lépe se vám běhá, jste daleko víc nabuzený. Jsou to maličkosti, které jsou důležité."