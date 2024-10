Bořil se vrátil do reprezentace po třech letech a předvedl spolehlivý výkon.

Domácí neporazitelnost české reprezentace se natáhla na devět zápasů v řadě. Češi si na Letné poradili díky dvěma brankám Tomáše Chorého (29) s Albánií a potvrdili, že na domácí půdě se jim v posledních měsících daří. Poslední prohra se datuje k září 2022 proti Portugalsku. Co dalšího páteční duel nabídl?

Kovář před Kinským

Byl to jeden z rébusů před zápasem. Bude v brance rozchytaný Antonín Kinský, nebo jako před měsícem trenéři vsadí na Matěje Kováře, který však v klubu nechytá? Druhá volba byla správně. Brankář Leverkusenu byl však víceméně bez práce. Albánci na něho až do 76. minuty nevyslali žádnou střelu. Tehdy nebezpečně napřáhl Asllani a Kovář míč vyškrábl na roh. V provozní teplotě se jinak udržoval především při rozehrávce, kterou má i bez praxe v Německu prvotřídní.

Provod (téměř) u všeho nebezpečného

Srdce českého mužstva. Bez Lukáše Provoda by ztratilo na aktivitě i nebezpečnosti. V prvním poločase ho bylo plné hřiště. Výchozí pozici má sice na levém kraji, ale během zápasu ho najdete všude. Po jeho centru padl úvodní gól Tomáše Chorého. Sám poté protáhl albánského brankáře v 18. minutě, když pálil zpoza vápna. Vyrostl v oporu českého výběru.

Bořil zamotá Haškovi hlavu

V národním týmu si Jan Bořil zahrál po třech letech, ale zranění, které mu málem ukončilo kariéru, jako by se nikdy nestalo. Levou stranu zkušeně řídil. Navíc měl i odvahu a energii, aby podporoval ofenzivu. Často se tak zjevil v kombinaci s Provodem či Pavlem Šulcem. Navíc tak trochu zamotá hlavu kouči Haškovi. Řekl si totiž o to, aby se ho týkal i příští zápas proti Ukrajině, do kterého už však může zasáhnout i Ladislav Krejčí. Zůstanou Češi u obranné čtyřky?

Chorý rozhodl, ale i spálil

Nová česká útočná jednička? Ivan Hašek vám na to kladně neodpoví, ale sám musí cítit, že slávistická věž je pro národní tým ohromně platná. Skóre Tomáš Chorý otevřel už ve třetí minutě zápasu, když se k němu dostala nepovedená střela Václava Černého a z otočky pohotově s pomocí tyče zavěsil. Mohl přidat i druhou branku, ale po sklepnutí Tomáše Součka pálil z hranice malého vápna vysoko nad. Ve druhém poločase už pojistku přidal – Vladimír Coufal poslal do vápna přesný centr a Chorý hlavou uklidil míč k tyči.

Česká atmosféra

Na minulém srazu to bylo velké téma. I hráčům vadilo, že proti Ukrajině bylo v Edenu pomalu až venkovní prostředí. Soupeř měl v hledišti převahu, fandil především on. Obořili se proti tomu trenér i hráči. V pátek na Letné měl zápas daleko lepší kulisu. Na stadion dorazilo 17 823 diváků a i když albánští fanoušci zaplnili některá místa i v sektorech pro Čechy, byla znát domácí převaha. Postarala se o to skupina Fanatismus Česko, která minulý duel vynechala.