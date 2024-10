Naposledy oblékl reprezentační dres v červenci 2021 ve čtvrtfinále Eura proti Dánsku. Po vleklém zranění, kdy Janu Bořilovi (33) dokonce hrozil i konec kariéry, je zpátky na vrcholu. Se Slavií v neděli ovládl derby, natáhli naskok na Spartu na šest bodů a univerzální obránce hlásí: "Jsem v životní formě!"

Po třech letech jste zpátky v reprezentaci. Co se vám honí hlavou?

"Nevěřil jsem tomu, když mi trenéři zavolali. Vážím si toho, že tu můžu být po takové době a jsem rád, že po tak těžkém zranění jsem se dokázal vrátit na tuto úroveň."

Doufal jste tehdy, že se ještě někdy vrátíte?

"Já chtěl pomalu už končit hráčskou kariéru. Někdy před rokem a půl to bylo pro mě téma. Dnes tu sedím a mohu se s vámi bavit, což je pro mě něco neuvěřitelného."

Co všechno jste pro návrat musel udělat?

"To nejde ani popsat. Hodně mi pomohla rodina. Měl jsem speciální tréninky, jezdil jsem do Německa trénovat, kde jsem si přidával… Bylo to náročné a dlouhé. Všichni víme, jak to vypadalo, když jsem začínal. Tato sezona je ale skvělá. Jsem rád, že se nám daří a ta práce nese ovoce."

Jste na vrcholu, nebo cítíte, že máte životní formu?

"Asi jo. Jsem hlavně rád, že se daří Slavii a snad si formu přeneseme i do národního týmu."

Co vám na nominaci řekl trenér Jindřich Trpišovský?

"Smál se. Já tomu totiž furt nevěřil. Ale hned mi řekl, že rozhodně musím jet, protože je neuvěřitelné, jak můj příběh dál pokračuje. Řekl mi, že si toho ohromně váží."

Nenapadlo vás, že by bylo lepší zůstat doma, dobře zregenerovat a nabrat síly?

"Chtěl jsem jet za každou cenu. Řešili jsme to s trenéry i s rodinou, že zápasů je fakt hodně a už se to kumuluje. Všichni mi ale dali zelenou. Vidí, jak na tom momentálně jsem. Osobně se cítím dobře, ale samozřejmě nějakým způsobem unavený jsem."

Jak moc náročné je hrát v intenzitě, kterou Slavia nastolila v této sezoně?

"Tělo to zvládá dobře, jinak bych nehrál. Opravdu se cítím dobře. Dva roky jsem de facto nehrál fotbal, takže jsem si odpočinul a nyní si to vynahrazuji."

Statistické srovnání Bořila a Zimy v tomto ročníku Chance Ligy. Opta by Stats Perform

Albánie hraje také hodně intenzivní fotbal. Dá se váš styl ze Slavie přenést i do reprezentace?

"Myslím, že by v tom neměl být žádný problém. Ostatně to tak i chceme hrát. Proti Albánii se nedá hrát, že zalezete a budete čekat. Musíme hrát intenzivně, dobře presovat a nedovolit jim rozehrávku."

V týmu jste jeden z nejstarších hráčů. Jak moc se změnila reprezentace od vašeho posledního startu?

"Je to hodně podobné, jen se opravdu omladil kádr. Jsem tu jeden z nejstarších. I proto jsem vůbec nečekal, že bych mohl dostat pozvánku. Ale jsem rád, že tu mohu být a doufám, že budeme vyhrávat."

Berete to tak, že budete jedním z lídrů?

"Uvidíme, těch lídrů je tu dost. Myslím si, že tu je dobrá parta, tak uvidíme, jak si sedneme, ale myslím si, že nebude žádný problém."

Jaká by by teda měla být vaše role?

"Trenér mi volal a říkal mi, co by mohlo nastat. Někteří kluci nemohou hrát, nebo jsou pod žlutou. Jsem připravený na všechny varianty a uvidíme, jak to trenéři nakonec postaví."

V nominaci je sedm hráčů ze současné Slavie a to tu jsou další hráči, kteří za ni v minulosti hráli. Cítíte se jako doma?

"Je dobře, že se známe, hráli jsme spolu a to samé s klukama ze Sparty či z Plzně. Myslím, že to tak bývalo už v minulosti. Je to jedině dobře."

S Ladislavem Krejčím jste si loňské derby vyříkali?

"Podali jsme si ruku a zasmáli se tomu. Derby je vždycky vyhrocené. Co se stane na hřišti, tam taky zůstane. V osobním životě nebyl nikdy žádný problém."

Po svém boku nyní máte Tomáše Chorého, který je nyní dost možná útočníkem číslo jedna. Jak jste ho ve Slavii poznal?

"Známe se už dlouho. Do Slavie jsem ho doporučoval. Věděl jsem, že je to dobrej kluk a na hřišti je to sv…ě v dobrém smyslu. Má respekt, stopeři se ho bojí a jsem rád, že ho máme i v národním týmu."