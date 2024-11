Jdeme správným směrem, vyzdvihuje Anglii po výhře v Lize národů dosluhující kouč Carsley

Lee Carsley (50) po vítězství 3:0 nad Řeckem vyzdvihl sílu a kvalitu anglického kádru, který od ledna převezme Thomas Tuchel (51). Ačkoliv tým zasáhla vlna omluvenek, náhradníci na hřišti v Aténách zaskočili za absentující hvězdy s lehkostí a udrželi tak naděje na postup do nejvyšší úrovně Ligy národů.

Mezi devíti hráči, kteří se z posledních dvou zápasů roku 2024 omluvili, byli například Bukayo Saka, Phil Foden nebo Trent Alexander-Arnold. Spekuluje se, že reprezentační povinnosti vynechali po tlaku klubových manažerů. Kapitán Harry Kane na jejich adresu neváhal vypálit ostrou kritiku a zdůraznil, že reprezentace by měla mít přednost před vším ostatním.

Kane byl po svém nezvyklém výbuchu dočasným šéfem Carsleym překvapivě posazen na lavičku, Anglii to ale nijak neohrozilo. Kapitánskou pásku převzal Ollie Watkins, který hned v úvodu nasměroval Anglii k vítězství. Vedení navýšil vlastní gól řeckého brankáře Odyssease Vlachodimose, který si za záda nešťastně srazil střelu Judea Bellinghama. Vítězství zpečetil Curtis Jones. Výhra a s ní spojený tříbodobý zisk posunul Anglii na čelo skupiny B2. K postupu do elitní Ligy A jim stačí zvítězit v nedělním duelu s Irskem ve Wembley.

Po zápase v Řecku Carsley vyzdvihl velkou kvalitu, kterou 1. ledna zdědí bývalý šéf Bayernu Mnichov. "Je důležité, aby hráči využívali své silné stránky. Máme spoustu vynikajících talentů," řekl. "Soustředili jsme se na hráče, kteří tu byli, ne na ty, kteří chyběli. Včera jsme se bavili o tom, že nováčci dostanou šanci a jak ji využili jsme dnes viděli. Lidé mluvili o nezkušenosti v týmu, ale tito hráči hrají týden co týden v Premier League na špičkové úrovni."

Pro Carsleyho to byla sladká odplata po říjnové prohře s Řeckem ve Wembley, po které byl hojně kritizován za nepovedený taktický hazard. Tentokrát byl však výkon Anglie diametrálně odlišný.

Jdeme správným směrem

Útočník Chelsea Noni Madueke na sebe v Aténách upozornil asistencí u Watkinsova gólu a několikrát rozvrátil řeckou obranu, zapůsobili také Jones a Anthony Gordon. Kouč zhodnotil dlouhodobé vyhlídky týmu pozitivně, jako náhrada Garetha Southgatea, který skončil po finálové prohře na Euru 2024 se Španělskem, vyhrál čtyři z pěti zápasů.

"Jdeme správným směrem," řekl Carsley. "Vidím tu kvalitu, kterou hráči mají. Vidíte to u těch mladších, že jsou více než schopní odehrát zápasy, jako byl ten dnešní, mají skvělou mentalitu. Je tu spousta pozitiv. Anthony a Noni byli vepředu nebezpeční. Curtis byl dnes vynikající."

Ačkoliv Kane sledoval většinu zápasu z lavičky, dosluhující lodivod slíbil, že proti Irsku nastoupí. Útočníka Aston Villy Watkinse ale zasypával chválou. "Bylo skvělé, že dal Ollie gól. Pokud chceme tyto hráče připravit na vítězství na mistrovství světa, musí získat co nejvíce zkušeností," vysvětlil svůj krok. "Takže to nebyla žádná urážka Harryho, nastoupí do dalšího zápasu."

"Nevím, co říct. Byl naprosto v pořádku," odpověděl na otázku, jak Kane reagoval na to, že se na hřiště podíval až v 66. minutě. "Chce hrát každý zápas, jako všichni špičkoví hráči. Myslím, že ale chápe, že je důležité, aby i ostatní nabrali zkušenosti. Je skvělým příkladem pro spoluhráče a já očekávám, že v neděli nastoupí a bude hrát dobře."

Tabulky Ligy národů