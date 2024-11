Trenér Ivan Hašek před sobotním zápasem Ligy národů v Albánii apeluje na české fotbalisty, aby neopakovali chyby z loňského nepovedeného vzájemného duelu v Tiraně a nepodlehli bouřlivé atmosféře. Jednašedesátiletý kouč nepřemýšlí o tom, zda by v případě neúspěchu při listopadovém srazu mohl být odvolán. Na tiskové konferenci v Tiraně řekl, že se soustředí jen na zisk tří bodů z nadcházejícího utkání, které označil za klíčové.

Český celek před rokem v říjnu ještě pod předchozím trenérem Jaroslavem Šilhavým utrpěl v Albánii v evropské kvalifikaci debakl 0:3. "Nesmí se opakovat, co se stávalo v tom posledním zápase tady. Abychom podlehli atmosféře a nechávali se brejkovat ze situací, když Albánci získají balon. Jejich přechod do útoku je velice rychlý a smrtelný," uvedl Hašek.

Jeho tým před měsícem v úvodním vzájemném duelu ve skupině dominoval a doma zvítězil 2:0. "Viděli jsme soupeře v několika zápasech. Je to vyspělý tým s vynikajícím trenérem a taktikou. Je to mužstvo, které umí napadat a vysoko nahoře presovat. Zároveň ale dovede hrát ve středním či hlubokém bloku a vycházet do protiútoků. Mají na to velmi kvalitní hráče. Takže uvidíme, jak se zápas bude vyvíjet," přemítal Hašek.

Jeho svěřenci na úvod Ligy národů utrpěli v září debakl 1:4 v Gruzii, z dalších tří duelů ale získali sedm bodů a před závěrečnými dvěma zápasy vedou skupinu. Hašek se nezabývá tím, zda by v případě neúspěchu mohl být odvolán.

Preview zápasu Albánie – Česko. Livesport

"Nad tím já se vůbec nezamýšlím. Zamýšlím se nad tím, co bude zítra. Abychom zápas zvládli a vyhráli. Hrajeme proti soupeři, který je dobrý, má kvalitu. O tom dalším já samozřejmě nerozhoduji. To jsou věci, které v tuhle chvíli vůbec neřeším," podotkl Hašek, jenž má smlouvu do konce světové kvalifikace, která se rozehraje na jaře.

Jeho týmu by k výhře ve skupině Ligy národů a postupu do elitní divize A bez ohledu na další výsledky stačilo získat ze zbylých dvou duelů čtyři body. Po utkání v Albánii český celek v úterý přivítá Gruzii.

"Naším cílem je vyhrát skupinu. Hrajeme také o to, abychom měli šanci postoupit na mistrovství světa, je to zápas o baráž. Je to pro nás klíčový zápas proti špičkovému týmu. Soupeř ukázal, že má kvalitu. Dokázal to v zápasech na Euru i třeba posledně v Gruzii, kde vyhrál 1:0. Kalkukovat nebo říkat, že bych bral remízu, nebudu. Chtěli bychom získat ze zápasu tři body," uvedl Hašek.

Venkovní bilance Česka za poslední tři roky. Livesport

Z nominaci mu vypadli hned tři střední obránci Martin Vitík, Ladislav Krejčí mladší a David Zima. "Nějaké absence jsme očekávali. Nakonec se to vyvrbilo tak, že to jsou zrovna tři stopeři. Máme ale hráče, kteří mají zkušenosti z mezinárodního fotbalu a jsou schopni to zvládnout. Vybírali jsme je podle momentální formy a věřím, že se úkolu zhostí na jedničku," řekl Hašek.

O základní sestavě už je rozhodnutý. "Především si přeji, aby všichni zvládli poslední trénink a byli zdravotně v pohodě. Bylo více variant sestavy, jednu máme připravenou. Připravovali jsme se na to už v Praze," podotkl Hašek.

Albánci v obou loňských vzájemných duelech dali gól po střele zpoza pokutového území. "O všech hráčích, kteří takto umí branku vstřelit, víme. Ať už je to Asani, Asllani, Laci nebo Bajrami. Budeme se snažit bránit tak, abychom je do podobných situací nepouštěli, protože to je nebezpečné. Víme, že albánští hráči jsou v tomto velmi kvalitní," dodal Hašek.