O krok blíz do Ameriky, ale i hrozba sestupu. O co hraje Česko v posledních dvou zápasech

Leckdo bere Ligu národů jako doplňkovou soutěž. Mluví se o duelech pro hráče navíc. Ovšem nynější formát dává české reprezentaci druhou šanci v boji o postup na MS 2026. Jakým způsobem? A co pro to Češi musí udělat? Haškovi svěřenci navíc stále ještě mohou i sestoupit o patro níž.

"Uvědomujeme si, že to může být stěžejní zápas nejen pro vývoj ve skupině Ligy národů, ale i pro české šance na případný postup na mistrovství světa," pronesl reprezentační trenér Ivan Hašek v říjnu před zápasem s Albánií.

Co tím myslel? Kvalifikace na světový šampionát v USA, Mexiku a Kanadě v roce 2026, která startuje v březnu 2025, je jasně narýsovaná. Evropská větev pošle rovnou do zámoří vítěze 12 skupin (bude se hrát šest skupin po pěti týmech a šest po čtyřech). Týmy, které obsadí druhou příčku, zamíří do baráže. A na zbylé neúspěšné týmy se může usmát štěstí právě díky úspěchu v Lize národů.

Preview zápasu Albánie – Česko

Preview zápasu Albánie – Česko. Livesport

Jak to vypadá v praxi?

Hrát se bude o čtyři místa. Formát proběhne způsobem play off a zapojí se do něj 12 týmů z druhých míst z kvalifikace a čtyři vítězové skupin Ligy národů, kteří ale nebudou na prvním či druhém místě v kvalifikační skupině na MS.

Jak se určí čtyři týmy z Ligy národů? Vybrány budou na základě žebříčku Ligy národů, ve kterém ale mají Češi solidní postavení. Před startem tohoto ročníku byli svěřenci Ivana Haška v prvním koši skupiny B.

Vzniknou čtyři play off větve, v každém se představí čtyři týmy. Utvoří se semifinálové dvojice (bude se hrát na jeden zápas a nasazený tým hraje doma) a vítězné dvojice se následně proti sobě utkají ve finále, které bude přímým soubojem o vstupenku na MS.

Pokud tedy Češi zvládnou vyhrát Ligu B, ale zároveň propadnou v kvalifikaci na MS (naposledy skončili na 3. místě v konkurenci Belgie, Walesu, Estonska a Běloruska), mají zadní vrátka a dostanou druhou příležitost zabojovat o turnaj, kde se naposledy představili v roce 2006 v Německu.

Dva zápasy před koncem Ligy národů je Česko na první příčce se sedmi body před Albánií (6 bodů), Gruzií (6 bodů) a Ukrajinou (4 body), přičemž ve hře je ještě šest bodů. K ovládnutí skupiny Haškovi a spol. stačí zisk čtyř bodů. Stačit mohou i dvě remízy, pokud by Gruzie a Albánie přinejlepším remizovaly s Ukrajinou.

Venkovní bilance reprezentace v soutěžních zápasech od za poslední tři roky Livesport

Český tým však bude muset překonat nepříznivou bilanci venkovních zápasů. Z posledních 11 soutěžních utkáních za hranicemi vyhrál jen dva. Bilance 2-3-6 dělá úspěšnost 27 %, což není zrovna povzbudivá statistika před klíčovými bitvami.

Jenže Češi nebojují pouze s Albánií a Gruzií o první místo. V případě výbuchu, čili dvou proher, a případných dvou výher Ukrajiny nad Gruzií a Albánií, hrozí národnímu týmu, že by mohl skončit ve skupině dokonce poslední, což by znamenalo nejen konec snu o účasti v baráži MS (cestou Ligy národů), ale také ostudný propad do ligy C.