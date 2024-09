Kluby kritizují šéfa českého fotbalu za lepší odměny pro reprezentanty a chtějí jeho demisi

Předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Petr Fousek (52) čelí sílící kritice. Nesouhlas profesionálních klubů s jeho kroky vygradoval na pondělním jednání ligového výboru, kam Fousek zavítal. Údajně se začalo dokonce mluvit o jeho rezignaci. Podle informací webů iSport.cz a inFotbal.cz k ní byl Fousek vyzván. Po předsedově odchodu se pak nahlas mluvilo o svolání mimořádné valné hromady, která by měla za cíl jeho odvolání.

Spor mezi kluby a Fouskem mělo nastartovat navýšení odměn pro reprezentanty, které výkonný výbor i přes svou rozpolcenost přijal. Šest členů bylo pro, šest proti, rozhodl tak hlas předsedy a reprezentantům se odměny za umístění v Lize národů zvýšily. Navzdory neuspokojivým výsledkům z poslední doby.

Hlavní výtky však ligový výbor směřoval na obsazování důležitých funkcí spojených s reprezentací. Ligové vedení Fouskovi vyčetlo práci Ericha Brabce, jenž vykonával roli technického ředitele reprezentace i jejího manažera, a nebylo spokojené ani obsazením manažerské pozice Tomášem Hübschmanem.

I proto se zástupci klubů začali bavit o možnostech Fouskova odvolání. K tomu, aby mohli svolat mimořádnou valnou hromadu, potřebují 24 ze 32 hlasů. Podle informací serverů inFotbal.cz a iSport.cz se v nezávazných rozhovorech vyjádřilo pro svolání valné hromady 25 zástupců profesionálních klubů. Pět oddílů se zdrželo a jen Jablonec a České Budějovice byly údajně proti.

To, že by kluby nakonec opravdu o svolání valné hromady hlasovaly, nicméně není příliš pravděpodobné. Nemají totiž jistotu, že by se na ní našlo dostatek hlasů pro Fouskovo odvolání a hlavně v současnosti neexistuje žádný protikandidát.