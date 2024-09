Čeští fotbalisté v úterý odehrají doma proti Ukrajině druhý zápas čtvrtého ročníku Ligy národů a zakončí zářijový program. Svěřenci trenéra Ivana Haška (61) chtějí v pražském Edenu napravit dojem po sobotním debaklu 1:4 v Gruzii a získat první body do tabulky. Pokud by znovu ztratili, výrazně by si zkomplikovali boj o vítězství ve čtyřčlenné skupině B1. Hašek plánuje udělat řadu změn v sestavě.

Český tým v sobotu v Tbilisi propadl a poprvé od předloňského domácího debaklu 0:4 s Portugalskem inkasoval v jednom utkání čtyřikrát. V součtu s nepovedeným vystoupením na mistrovství Evropy v Německu už čtyřikrát po sobě nezvítězil, z toho potřetí prohrál.

Vstup do nového ročníku Ligy národů nevyšel ani Ukrajincům. Svěřenci trenéra Serhije Rebrova se kvůli válečnému konfliktu s Ruskem v sobotu představili proti Albánii v domácím azylu na pražské Letné a překvapivě prohráli 1:2, když neudrželi vedení.

Aktuální situace v tabulce. (9. září) Livesport

"Náš výkon proti Gruzii byl hrůzostrašný. Musíme se revanšovat. Musíme ukázat úplně jinou tvář a obraz hry. Z hráčů musí být cítit úplně jiný entuziasmus a morálka, na hřišti musí být vidět úplně jiný tým. Musíme s Ukrajinou vyhrát, jinak nemáme šanci v téhle skupině Ligy národů uspět," řekl Hašek, který v pátek oslavil 61. narozeniny.

Postup do elitní divize A si přímo zajistí pouze vítěz skupiny, poslední celek naopak spadne o úroveň níž. Novinkou Ligy národů je play off. Týmy na druhých místech v divizi B se ve dvojzápasech utkají o postup proti mužstvům ze třetích příček ligy A. Celky z třetích pozic čeká boj o udržení proti zemím z druhých míst v lize C.

Liga národů dává šanci na MS

Liga národů zároveň dává reprezentacím dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Čtvrtý ročník je propojen s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší celky, které neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát.

Ukrajinci na letním Euru rovněž nepostoupili ze skupiny, získali ale čtyři body a jen shodou smolných okolností skončili v tabulce poslední. Na český tým se jim daří, prohráli jen úvodní z pěti vzájemných soubojů. Týmy se v divizi B Ligy národů utkaly i v roce 2018 a Ukrajinci v obou zápasech zvítězili. Poslední vzájemný duel téměř na den přesně před třemi lety v rámci přípravy skončil v Plzni smírně 1:1.

Češi nicméně chtějí potvrdit výbornou bilanci doma, kde prohráli jediný z posledních 19 zápasů a v obou duelech od lednového nástupu trenéra Haška tam zvítězili 2:1. "Hrajeme doma, bude to úplně jiný zápas než s Gruzií. Musíme špatný výkon napravit. Zavinili jsme si to sami, musíme se z toho sami dostat. Nikdo nám nepomůže," prohlásil Hašek, který má smlouvu do konce nadcházející kvalifikace o mistrovství světa.

Po duelu v Gruzii připustil, že je nyní pod tlakem. Oproti utkání v Tbilisi plánuje výrazné změny v sestavě. Je možné, že tým vyrukuje i v jiném rozestavení. Kvůli zranění opustil mužstvo levý bek Matěj Ryneš, naopak k dispozici už bude útočník Tomáš Chorý, jenž si odpykal trest za vyloučení v posledním utkání na Euru. "Prostor dostanou další hráči a věřím, že chytnou příležitost za pačesy," řekl Hašek.

Ukrajinci chtějí vylepšit obranu

Ukrajinci se podruhé za sebou představí v Praze, kde se chystají po celý zářijový sraz. "Prohráli jsme s Albánií, ale šlo o první zápas, v němž se může stát cokoliv. Podívejte na Čechy, kteří prohráli 1:4. Musíme se hlavně zamyslet sami nad sebou a předvést jinou hru v obraně," podotkl Rebrov.

Zápas s Albánií sledovalo na Letné přes 15 tisíc diváků. Velký počet ukrajinských fanoušků se chystá i na úterní duel do Edenu, který by mohl být vyprodaný.