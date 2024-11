V Albánii nás čeká pekelné prostředí. Změny v defenzivě? Je to určitá komplikace, ví Holeš

Už v sobotu čeká českou reprezentaci první ze dvou klíčových duelů Ligy národů proti Albánii. Jaká atmosféra čeká na národní tým v Tiraně? Jak zareagovat na vynucené změny v defenzivě? A jak zapadli do výběru trenéra Ivana Haška nováčci? Nejen na tyto otázky odpovídal dnes už zkušený obránce Tomáš Holeš (31).

Na poslední chvíli se rozpadla defenziva, která na sebe byla zvyklá. Jak to vnímáté?

"Samozřejmě je to určitá komplikace, protože oba zápasy na minulém srazu obrana fungovala. Teď vypadlo hodně hráčů, což nikdy není dobré. Jsou tady ale další kluci, kteří už tady byli, znají to tady a jsou schopní ostatní nahradit."

Jaká mezi vámi bude souhra?

"Známe se spolu, nejsou tady poprvé. Myslím si, že to bude v pohodě. Na trénink je nás dost, takže to nacvičíme a věřím, že to bude fungovat."

Oproti minulému srazu je tu dost nováčků. Jaká je atmosféra uvnitř týmu?

"Zatím jsme spolu jeden den, ale nováčci zapadli. Jsou to dobří kluci a já věřím, že tým bude nadále fungovat stejně, protože to je nejdůležitější – musí to být dobré vazby, aby to fungovalo."

Čeká vás zásadní fáze Ligy národů...

"Vnímáme to. Čeká nás nejdůležitější sraz a jsem moc rádi, že máme to máme ve vlastních rukou. Teď se chystáme na Albánii. Bylo by skvělé, kdybychom tam vyhráli a ty ostatní výsledky nám nahrály."

Česko vévodí tabulce své skupiny Ligy národů. Livesport

Právě v Albánii bude bouřlivá atmosféra. Co celkově očekávat?

"Bude to jiný zápas, než jsme odehráli v Praze. Jejich domácí prostředí, které jsme už poznali, je fakt pekelné. Byla tam skvělá atmosféra. Máme výhodu, že víme, do čeho půjdeme. Je potřeba se s tím srovnat. Bude to určitě těžší zápas, než jsme odehráli doma."

Čtyři hráče postrádá také Albánie

Z albánské nominace na zápasy fotbalové Ligy národů s Českem a Ukrajinou vypadli kvůli zranění čtyři hráči v čele s kapitánem Beratem Djimsitim. Trenér Sylvinho se vedle stopera Bergama bude muset obejít i bez dalších obránců Keidiho Bareho a Marashe Kumbully a útočníka Reye Manaje. Místo nich se do výběru dostali obránce Adrian Bajrami z Benfiky Lisabon a Jon Mersinaj z Lokomotivy Záhřeb s útočníkem Samsunsporu Arbnorem Mujou.

