Mbappé přepnul do reprezentačního módu. Miluji dres Francie, říká před bitvou s Itálií

Letošní Euro zkomplikovala Kylianu Mbappému (25) zlomenina nosu, s Francií na kontinentálním šampionátu vypadl v semifinále se Španělskem. To vše už je minulostí a hvězdný útočník si užívá nový život v Madridu. Nyní však přepíná zpět do režimu národního týmu a plně se soustředí na Ligu národů, do níž Les Bleus vstoupí večerním zápasem s Itálií.

Mbappé utrpěl zlomeninu v prvním vystoupení na mistrovství Evropy proti Rakousku. Ačkoli následně vynechal pouze jeden zápas, maska, kterou musel nosit, měla na jeho výkon zjevný vliv a Francouzi i proto v Německu nezářili.

Po sedmi sezonách v Paris Saint-Germain dostal v Realu Madrid novou dávku energie. Gólem pomohl Bílému baletu vyhrát Superpohár UEFA proti Atalantě (2:0) a dvěma zásahy režíroval ligovou výhru nad Betisem (2:0).

"V Madridu se nám daří, už jsme vyhráli jednu trofej. Výkonnostně je to čím dál lepší, dávám góly, ale teď se soustředím na národní tým," uvedl francouzský kanonýr na tiskové konferenci před pátečním střetnutím s Italy.

"Už nemám zlomený nos, takže je to lepší než na Euru. V Realu jsem podstoupil testy a řekli mi, že není potřeba operace, můžu normálně dýchat i spát. Cítím se dobře. Fyzicky i psychicky jsem v pořádku a jsem šťastný," dodal.

Liga národů nestrhává takovou pozornost jako Euro, nicméně Mbappé by v soutěži, kterou Francie v roce 2021 ovládla a o rok později skončila v jedné z elitních skupin třetí, rád uspěl.

"Pro nás není nic důležitějšího než francouzský národní tým. Tuto soutěž už jsme vyhráli, ale nevyvolalo to mimořádné reakce. Na konci zápasu jsem ani neměl pocit, že jsem vyhrál trofej. Ale jakmile jsme prohráli, byl to konec světa," prohlásil pařížský rodák.

Francouzi i on sám čelili po mistrovství Evropy kritice, ale Mbappé se naučil názory ostatních ignorovat: "Jsem v takové fázi života a kariéry, že nad hodnocením ostatních příliš nepřemýšlím. Přijdu, hraju a vždy se snažím odevzdat pro národní tým to nejlepší. Miluji tenhle dres a vím, že ve fotbale se nemůžete zavděčit všem."

Kromě Itálie se Francie ve skupinové fázi Ligy národů utká také s Belgií a Izraelem. Trenér Didier Deschamps chce soutěž využít k vyzkoušení nových tváří.

"Abychom mohli udělat kroky vpřed, potřebujeme vidět hráče v akci a těchto šest zápasů bude pro mnohé užitečných," zhodnotil kouč.