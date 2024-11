Nerad bych mluvil o životní formě, pořád to může být lepší, říká skromně Provod

Přestože záložník Lukáš Provod (28) patří ke klíčovým oporám fotbalistů Slavie i české reprezentace, nemyslí si, že by byl v životní formě. Věří, že může být ještě lepší. Stabilní výkonnost si drží navzdory náročnému programu, který se podle něj negativně podepisuje na kvalitě jednotlivých soutěží. Řekl to na tiskové konferenci v Praze před vyvrcholením Ligy národů.

Provod prožívá velmi úspěšné období podobné tomu ze sezony 2020/21. Tehdy ho však v rozletu zastavil přetržený zkřížený vaz v koleně, kvůli němuž vynechal mistrovství Evropy. Na trávníky se vrátil až po více než deseti měsících.

"Jsem úplně jiný hráč, jsou to dvě různá období. Dospěl jsem, mělo to vývoj. O životní formě bych nerad mluvil, myslím si, že to pořád může být lepší. Daří se mně, je to hodně i o tom, že se daří klubu, reprezentaci. Mám kolem sebe skvělé spoluhráče, kteří mi pomáhají k výkonům. I to, že mi drží zdraví, můžu hrát delší časový úsek, je skvělé. Nerad bych to porovnával s tím, co bylo před a po, ale cítím se dobře. Doufám, že to vydrží co nejdéle," uvedl Provod.

Se Slavií pravidelně hraje dva zápasy týdně, po Evropské lize přichází na řadu domácí liga. Nyní se zase musí soustředit na reprezentační povinnosti. "Je toho hodně, ale když je člověk zdravý a daří se, snaží se být na té vlně a jet na ní co nejdéle. Po fyzické i mentální stránce je složité se každé tři dny nastavovat na zápasy. Zápasy jsou velké, hraje se o hodně na všech frontách. Jsme ale profíci a musíme to zvládat," prohlásil plzeňský rodák.

Vytížení není udržitelné

Současné vytížení nepovažuje za udržitelné. "Nechci nadávat na ten formát, protože všichni, co na něj nadávali, se zranili. Zaklepu si na zuby. Zápasů je extrémně hodně. Je škoda, že v jednotlivých soutěžích upadá trochu kvalita," podotkl Provod.

"Když se v Lize národů hraje každé tři dny, nikdy nemůžete podat stoprocentní výkon v obou zápasech. Je to o tom mít širší a širší kádr, aby se dostávalo na rotaci a bylo do zápasů zapojeno víc hráčů, protože to není udržitelné. Jsem rád, že to zvládáme a že jsme zdraví," mínil bývalý hráč Českých Budějovic.

V říjnu se do národního týmu po více než třech letech vrátil jeho spoluhráč ze Slavie Jan Bořil, jemuž po těžkém zranění kolena hrozil konec kariéry. "Je to neuvěřitelné, je to legenda Slavie. Po tom, čím si prošel... Regeneroval ve stejném zařízení u Mnichova, byli jsme tam spolu týden. Vím, čím si musel projít, a vím, jak to zranění bylo závažné. Že je schopný se vrátit takhle, je až fenomenální, je to až přírodní úkaz. Po tom se málokdo vrátí do takové formy. Hrozně mu to přeju a mám z něj radost," konstatoval Provod.

V sobotu se Češi představí v Albánii, kde loni v říjnu v oslabení prohráli 0:3. Balkánský tým před měsícem porazili v Praze 2:0. "Základ je určitě nedostat červenou kartu. Vzpomínám si, že jsem tam přišel a balonu si moc neužil, bylo to spíš o běhání. Je to specifické prostředí, bude bouřlivá atmosféra. Ale jsme dál, tým se ustálil. Víme, co chceme hrát a o co hrajeme. Budeme mít v hlavách první zápas na Letné, který jsme zvládli výborně, a na to se budeme snažit navázat. Pokud podáme podobný výkon, ne-li o trochu lepší než tady na Letné, nemáme se čeho bát," řekl Provod.