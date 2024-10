Nesmí hrát fotbal jako s kamarády mezi bytovkami, snaží se Calzona nasměrovat Strelce

Trenér slovenské fotbalové reprezentace Francesco Calzona (55) nebyl po pátečním utkání divize C Ligy národů proti Švédsku (2:2) spokojen s předvedenou hrou během prvních 35 minut. Jeho svěřenci se Seveřany prohrávali 0:2 a po většinu prvního poločasu nedokázali se soupeřem držet krok. Pak ale přišel zlom a Slováci nakonec sahali po vítězství.

Hosté na Tehelném poli vedli zásluhou Yasina Ayariho a Kena Sema, Slováci ale dokázali zásluhou Davida Strelce vyrovnat. "Byl to velmi těžký zápas. Prvních 35 minut jsme se trápili, bylo to tím, že Švédové hráli velmi dobře a nám se nedařilo to, co jsme chtěli. Na konci prvního poločasu jsme vysunuli obranu výš a byl z toho gól na 1:2. To bylo vzhledem k vývoji zápasu velmi důležité. Poté jsme hráli na vysoké úrovni. Musím ale pochválit i hru soupeře, odehrál výborný zápas. Vzhledem k tomu, co jsme předvedli ve druhém poločase, je remíza zasloužená," řekl Calzona.

Seveřani byli v prvním poločase lepší a dominovali zejména ve středu pole. "Dělali jsme to, co jsme dělat neměli. Věděli jsme, že Švédové drží hráče v meziprostorech. Na to jsme se také připravili, ale byli jsme hluboko a soupeř vždy dokázal projít za obranu. To nám nefungovalo, a proto jsme se trápili. Jsme rádi, že jsme dostali jen dvě branky. To by se nám nemělo stávat, abychom nechali soupeře takhle dominovat," prohlásil italský kouč.

Statistiky zápasu. Livesport

Díky dvěma gólům Strelce se Slovensku podařilo vyrovnat a nakonec nebylo daleko od tří bodů, střela Lukáše Haraslína v závěru však těsně minula pravou tyč. "David má obrovskou kvalitu. Musí pochopit, že nesmí hrát fotbal jako s kamarády mezi bytovkami. Pochopil to a stává se z něj hráč na vysoké úrovni. Je to jen jeho zásluha, protože správně pochopil kritiku. Myslím, že může jít ve své kariéře ještě nahoru, ještě není na vrcholu a může hrát ještě lépe. Kritizoval jsem ho také proto, že nevyužil svůj potenciál naplno, a to mě obecně velmi štve. Nelíbilo se mi, jak hrál prvních 35 minut v obraně, ale nakonec to byl on, kdo zápas zlomil," řekl trenér Slováků.

Střetnutí se Švédskem bylo jedním z klíčových zápasů v boji o přímý postup, který si zajistí tým na prvním místě. "Jsme za polovinou, zatím jsme zanechali dobrý dojem. Musíme ale zlepšit spoustu věcí, abychom byli schopni skupinu vyhrát. Nevím, jak to dopadne, ale pokud nepolevíme a nepodáme takový výkon jako dnes v prvních 35 minutách, můžeme dojít daleko."

Calzona si je vědom toho, že má tým ještě rezervy. Opta by Stats Perform

"Oceňuji, že tým měl sílu reagovat a věřil v to až do konce. Nebyli smíření s tím, že prohrajeme. I my jsme sahali po vítězství. Je to dobré znamení, protože vracet se do zápasu s takovým týmem je těžké. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli, tým má charakter," pochvaloval si Calzona.

Další zápas odehrají Slováci v pondělí 14. října v 18:00 v Baku proti domácímu Ázerbájdžánu. Kvůli karetnímu trestu nebude hrát obránce Denis Vavro. "Na tomto místě dojde ke změně, ale nemůžeme si jich dovolit příliš mnoho. Nějaké však budou," uzavřel Calzona.